Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина винит общую экономическую неопределенность

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует общую экономическую неопределенность, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Активность сдерживают не столько ставки, сколько качество делового климата и общая экономическая неопределенность», — сказала Набиуллина в Госдуме.
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Набиуллина винит общую экономическую неопределенность

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Набиуллина назвала главную задачу российской экономики

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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