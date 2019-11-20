Экономика
REGNUMНабиуллина винит общую экономическую неопределенность
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует общую экономическую неопределенность, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Активность сдерживают не столько ставки, сколько качество делового климата и общая экономическая неопределенность», — сказала Набиуллина в Госдуме.
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Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Пригожин считает, что Ротару может выступать в России
Политика
Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Футбол
Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020
Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Театры
Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова
Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Наука
Ученые выяснили, как работает в голове нейронный компас
Американские ученые из Гарвардской медицинской школы изучили, каким образом синхронизируются в мозге мухи-дрозофилы два потока информации о направлении движения — внутренние ощущения и внешние ориентиры, положение которых может меняться.
Общество
Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Политика
Погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие — Путин
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Общество
ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков
В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
Шоу-бизнес
Константин Богомолов рассказал, как его изменила Ксения Собчак
Режиссер Константин Богомолов, недавно узаконивший свои отношения с Ксенией Собчак, порассуждал в своем Инстаграме о том, что происходит, когда человек меняется.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Происшествия
Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве
«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Армия и оружие
Путин обратил внимание на попытки милитаризации космоса
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России заявил, что у Москвы вызывают серьёзную озабоченность приближение НАТО к российским границам и попытки милитаризации космоса.
Политика
Песков заявил о невозможности омрачить визит Вучича в Россию
В Кремле подтвердили предстоящий визит президента Сербии Александра Вучича и отметили, что никто не сможет его омрачить.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Футбол
«Спартак» примет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу
Московский «Спартак» проведет домашний матч со столичным ЦСКА в четвертьфинале Олимп – Кубка России по футболу.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Наука
Ледяные керны помогли проследить два миллиона лет истории атмосферы
Накапливаясь в течение тысяч и миллионов лет, древние ледники сохраняют геохимическую летопись прошлого земной атмосферы.
Общество
В работе Telegram произошел масштабный сбой
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Футбол
Клопп высказался о назначении Моуринью в «Тоттенхэм»
Думаю, Моуринью очень этого хотел. С другой стороны, его назначение говорит о том, что в футболе все быстро меняется.