Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина винит общую экономическую неопределенность

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует общую экономическую неопределенность, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Активность сдерживают не столько ставки, сколько качество делового климата и общая экономическая неопределенность», — сказала Набиуллина в Госдуме.
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Рубль «вошёл» в спокойный режим

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Бюджетная политика поддерживает рост российской экономики

News.ruвчера в 07:43

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ТАССвчера в 05:18
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Общество

Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено

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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
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Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
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Политика

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ТАСС вчера в 07:58
Политика

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"Моралес из Мексики призывает к насилию, покушаясь на стабильность конституционного правительства, мир и права граждан Боливии", - написано в обращении.
Газета.Ru 20:44
Общество

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Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.
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Кино

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Общество

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Общество

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Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
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Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете

С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров.
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Решение о строительстве скалодрома на стадионе «Лабиринт» приняли во время рабочих встреч помощника президента России Игоря Левитина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, на которых обсуждались вопросы развития спорта.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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