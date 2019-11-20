Экономика
REGNUMНабиуллина винит общую экономическую неопределенность
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует общую экономическую неопределенность, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Активность сдерживают не столько ставки, сколько качество делового климата и общая экономическая неопределенность», — сказала Набиуллина в Госдуме.
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Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Политика
Зеленский лично прибыл осмотреть возвращенные Россией катера
В порту Очакова пришвартовались все три корабля, вернувшиеся из России.
Теннис
Сборная Испании вышла в плей-офф Кубка Дэвиса благодаря победе Надаля
Испанец Рафаэль Надаль обыграл хорватского теннисиста Борну Гойо в матче Кубка Дэвиса.
Шоу-бизнес
Анна Михалкова показала роскошную фигуру в новом фильме
21 ноября на большой экран выходит комедийная драма «Давай разведемся», где Анна Михалкова исполнила главную роль.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Наука
Медитацию с электростимуляцией испытали на людях
Для электронной медитации tDCS ориентирован на те области мозга, которые участвуют именно в этом процессе.
Политика
Пушков ответил на заявление Германии по транзиту газа через Украину
Добавим, контракты России и Украины на транзит газа истекают в конце 2019 года, пишет "Царьград".
Технологии
В России может появиться быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Здоровье
Плати, или из тебя «сделают алкоголика»
Частные медицинские компании пробили (конечно же во имя добра, безопасности и мира во всём мире) сдачу анализов крови на хронический алкоголизм при замене или выдаче водительского удостоверения.
Транспорт
Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Музыка
Проигравший дочери Алсу финалист «Голоса. Дети» спел на Детском Евровидении
Позже Алсу обвинили в накрутке голосов за её дочь.
Политика
Путин рассказал о своих отношениях с Зеленским
Путин предположил, что Зеленский действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Наука
Ученые на XFEL впервые наблюдали за жизнью белков в реальном времени
Ученые на установке EuXFEL — Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах — впервые смогли наблюдать в реальном времени, как меняется структура белков, и сняли первый в истории молекулярный фильм.
Общество
Дом Гитлера в Австрии превратят в отдел полиции
Скандально известный дом в австрийском городе Браунау-на-Инне, где в 1889 году родился АдольфГитлер, превратят в отделение полиции, пишет «РИА Новости».
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Здоровье
В Самаре частным клиникам предложили отказаться от абортов
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов призвал частные клиники в регионе отказаться от абортов, сообщила 20 ноября пресс-служба ведомства.
Гаджеты
Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки
Самой младшей моделью обновленной линейки Samsung Galaxy A станет смартфон Galaxy A01.