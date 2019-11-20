Экономика
REGNUMНабиуллина винит общую экономическую неопределенность
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует общую экономическую неопределенность, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Активность сдерживают не столько ставки, сколько качество делового климата и общая экономическая неопределенность», — сказала Набиуллина в Госдуме.
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Глава ЦБ сообщила, что инфляция по итогам года составит максимум 3,7%
Парламентская газета20 ноября в 04:51
Набиуллина заявила, что бюджетная политика начала поддерживать рост экономики России
ТАСС20 ноября в 05:18
Эльвира Набиуллина заявила о скромном росте экономики России
Общественное телевидение России20 ноября в 06:17
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Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Политика
ФСБ РФ не крала унитазы с задержанных украинских кораблей
Накануне погранслужба ФСБ РФ передала Украине задержанные год назад за нарушение российской границы три корабля.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Теннис
Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Экономика
«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций
На продажу выставлены 850 590 751 акция. С учётом цены размещения компания выручит за пакет 187,7 млрд рублей.
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Гаджеты
Новые Redmi 8T и Mi Note 10 от Xiaomi дебютировали в России
Происшествия
В деле о передаче взятки генералу Дрыманову засвидетельствовали обратное
По версии ФСБ РФ, расследовавшей уголовное дело о взятке в СКР, весной 2016 года в комитет был направлен $1 млн за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Общество
«Чушью» назвал Путин новые правила медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал «чушью» новые правила медосмотра для получения водительской справки. Об этом сообщает «РИА-Новости».
Экономика
Курс Bitcoin снова снизился. В ноябре монета уже подешевела на $1000
Аналитик Амстердамской фондовой биржи предупредил, что это станет возможным в случае падения курса криптовалюты ниже $8400, что и произошло вечером 18 ноября.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции
Здоровье
Глеб Никитин поручил провести тотальную проверку Вознесенской ЦРБ
В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Вознесенскую центральную районную больницу.
Общество
Лобода появилась на постере с лидером Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.
Культура
Rambler Group планирует запустить театральное направление
Rambler Group запускает театральное продюсерское бюро. Его возглавят Иван Вырыпаев и Юрий Милютин.
Экономика
Банки снизят ставки по кредитам за биометрию
Российские банки планируют расширить программы лояльности и снизить ставки по кредитам, выданным с помощью биометрии.
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Авто
Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS
Немецкий концерн показал свой новый премиальный внедорожник Mercedes-Maybach GLS с индексом 600 на автосалоне в Гуанчжоу.
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Единоборства
Мэйвезер объявил о возобновлении карьеры
Космос
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Происшествия
Стало известно, кому расстрелянный в Кольцово курьер вез 30 млн рублей
Курьер, которого расстреляли на парковке аэропорта Кольцово и похитили у него сумку с 30 миллионами рублей, должен был передать ценный груз дипломатическому работнику, утверждает источник «URA.RU».
Здоровье
Детскому врачу Каабаку разрешили пересадить почки близнецам с Сахалина
Врач Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД), сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почек.
Наука
Через 2 года начнется эпоха генетической модификации людей
По словам эксперта, уже через два года могут быть предприняты первые попытки усовершенствования генов человека, сообщает CNN.
Спорт
В Warhammer: Vermintide 2 начались бесплатные выходные
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".