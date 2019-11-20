Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина винит общую экономическую неопределенность

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует общую экономическую неопределенность, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Активность сдерживают не столько ставки, сколько качество делового климата и общая экономическая неопределенность», — сказала Набиуллина в Госдуме.
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Бюджетная политика поддерживает рост российской экономики

News.ru20 ноября в 07:43

Глава ЦБ сообщила, что инфляция по итогам года составит максимум 3,7%

Парламентская газета20 ноября в 04:51

Набиуллина заявила о поддержке бюджетной политикой экономического роста

Известия20 ноября в 05:27

Набиуллина заявила, что бюджетная политика начала поддерживать рост экономики России

ТАСС20 ноября в 05:18

Набиуллина: Бюджетная политика начинает поддерживать экономический рост РФ

ПРАЙМ20 ноября в 05:04

Эльвира Набиуллина заявила о скромном росте экономики России

Общественное телевидение России20 ноября в 06:17

Набиуллина винит общую экономическую неопределенность

REGNUM20 ноября в 05:17
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Происшествия

Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Интерфакс 02:46
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Пятый канал вчера в 19:53
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Политика

ФСБ РФ не крала унитазы с задержанных украинских кораблей

Накануне погранслужба ФСБ РФ передала Украине задержанные год назад за нарушение российской границы три корабля.
Госновости вчера в 08:50
Происшествия

Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Российская газета 02:49
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

РИА Новости вчера в 20:51
Теннис

Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Pravda.Ru вчера в 09:36
Экономика

«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

На продажу выставлены 850 590 751 акция. С учётом цены размещения компания выручит за пакет 187,7 млрд рублей.
RT на русском 02:54
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Гаджеты

Новые Redmi 8T и Mi Note 10 от Xiaomi дебютировали в России

Экономика сегодня 01:43
Происшествия

В деле о передаче взятки генералу Дрыманову засвидетельствовали обратное

По версии ФСБ РФ, расследовавшей уголовное дело о взятке в СКР, весной 2016 года в комитет был направлен $1 млн за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Коммерсантъ вчера в 18:56
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета 20 ноября в 20:02
Общество

«Чушью» назвал Путин новые правила медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал «чушью» новые правила медосмотра для получения водительской справки. Об этом сообщает «РИА-Новости».
Сиб.фм вчера в 08:11
Экономика

Курс Bitcoin снова снизился. В ноябре монета уже подешевела на $1000

Аналитик Амстердамской фондовой биржи предупредил, что это станет возможным в случае падения курса криптовалюты ниже $8400, что и произошло вечером 18 ноября.
РБК 19 ноября в 02:02
Футбол

Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции

ФАН вчера в 06:02
Здоровье

Глеб Никитин поручил провести тотальную проверку Вознесенской ЦРБ

В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Вознесенскую центральную районную больницу.
Нижегородская Правда вчера в 08:16
Общество

Лобода появилась на постере с лидером Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.
Lenta.ru вчера в 23:49
Культура

Rambler Group планирует запустить театральное направление

Rambler Group запускает театральное продюсерское бюро. Его возглавят Иван Вырыпаев и Юрий Милютин.
Retail & Loyalty 00:48
Экономика

Банки снизят ставки по кредитам за биометрию

Российские банки планируют расширить программы лояльности и снизить ставки по кредитам, выданным с помощью биометрии.
Москва 24 01:47
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Авто

Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS

Немецкий концерн показал свой новый премиальный внедорожник Mercedes-Maybach GLS с индексом 600 на автосалоне в Гуанчжоу.
Тарантас Ньюс вчера в 07:44
Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Единоборства

Мэйвезер объявил о возобновлении карьеры

Советский спорт 02:28
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Происшествия

Стало известно, кому расстрелянный в Кольцово курьер вез 30 млн рублей

Курьер, которого расстреляли на парковке аэропорта Кольцово и похитили у него сумку с 30 миллионами рублей, должен был передать ценный груз дипломатическому работнику, утверждает источник «URA.RU».
URA.Ru 01:43
Здоровье

Детскому врачу Каабаку разрешили пересадить почки близнецам с Сахалина

Врач Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД), сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почек.
Газета.Ru вчера в 07:29
Наука

Через 2 года начнется эпоха генетической модификации людей

По словам эксперта, уже через два года могут быть предприняты первые попытки усовершенствования генов человека, сообщает CNN.
В городе R 02:24
Спорт

В Warhammer: Vermintide 2 начались бесплатные выходные

Игромания.ру 01:57
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Интерфакс 02:38
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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