Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина винит общую экономическую неопределенность

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует общую экономическую неопределенность, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Активность сдерживают не столько ставки, сколько качество делового климата и общая экономическая неопределенность», — сказала Набиуллина в Госдуме.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Набиуллиной пригрозили тяжелым мировым кризисом

Московский Комсомолец11:46

Набиуллина винит общую экономическую неопределенность

REGNUM05:17

ГД одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2020–2022 годы

Государственная Дума РФ06:18

Эльвира Набиуллина заявила о скромном росте экономики России

Общественное телевидение России06:17

Набиуллина заявила о поддержке бюджетной политикой экономического роста

Известия05:27

Набиуллина заявила, что бюджетная политика начала поддерживать рост экономики России

ТАСС05:18

Бюджетная политика поддерживает рост российской экономики

News.ru07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Российская газета 07:52
Общество

Для водителей Башкирии подорожают справки от нарколога

Если простая справка с печатью нарколога раньше обходилась в 500 рублей, то со сдачей анализов она будет стоить от 5 300 до 7 200 рублей в зависимости от категории прав.
UfacityNews.ru 07:13
Политика

Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
REGNUM 05:35
Авто

Опубликованы первые снимки внедорожника Maybach

За два дня до официального дебюта Mercedes-Maybach GLS производитель разместил в Сети затемненный снимок передней части вседорожника.
SpeedMe 01:51
Общество

Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян

Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
RT на русском 11:27
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Авто

Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX

Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
SpeedMe 00:42
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Кино

Фильм «Джокер» получит продолжение с Хоакином Фениксом

Мойка78 12:18
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Происшествия

Российский участковый покончил с собой у опорного пункта полиции

Тело 26-летнего участкового инспектора обнаружено в городе Электрогорск (Московская область).
Lenta.ru 11:46
Происшествия

Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву

Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
РБК 06:36
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
Петербургский дневник 11:09
Политика

В Кремле претензии Эстонии к РФ назвали неприемлемыми

Российское руководство считает территориальные претензии Эстонии неприемлемыми.
REGNUM 04:46
Происшествия

На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Вести.Ru 04:18
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Газета.Ru 11:53
Экономика

Кудрин обвинил правительство в потере триллиона рублей

«Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей», — цитирует РБК Кудрина, который отметил, что расходование федеральных средств заблокировали сложные бюрократические процессы.
URA.Ru 04:22
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия вчера в 04:24
Политика

Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

Lenta.ru 12:52
Общество

Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции

Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
News.ru 10:15
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин на жеребьёвке Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьёвке финальной части чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 08:13
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Здоровье

Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
MedikForum.ru 18 ноября в 12:30
Армия и оружие

На Украине раскрыли подробности боев за аэропорт Донецка

Lenta.ru 06:53
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

BFM.ru 10:12
Футбол

В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 02:14
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК вчера в 14:13
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное