Экономика
REGNUMНабиуллина винит общую экономическую неопределенность
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует общую экономическую неопределенность, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Активность сдерживают не столько ставки, сколько качество делового климата и общая экономическая неопределенность», — сказала Набиуллина в Госдуме.
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ГД одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2020–2022 годы
Государственная Дума РФ06:18
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Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Общество
Для водителей Башкирии подорожают справки от нарколога
Если простая справка с печатью нарколога раньше обходилась в 500 рублей, то со сдачей анализов она будет стоить от 5 300 до 7 200 рублей в зависимости от категории прав.
Политика
Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
Авто
Опубликованы первые снимки внедорожника Maybach
За два дня до официального дебюта Mercedes-Maybach GLS производитель разместил в Сети затемненный снимок передней части вседорожника.
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Авто
Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Происшествия
Российский участковый покончил с собой у опорного пункта полиции
Тело 26-летнего участкового инспектора обнаружено в городе Электрогорск (Московская область).
Происшествия
Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву
Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить
Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
Политика
В Кремле претензии Эстонии к РФ назвали неприемлемыми
Российское руководство считает территориальные претензии Эстонии неприемлемыми.
Происшествия
На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме
В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Экономика
Кудрин обвинил правительство в потере триллиона рублей
«Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей», — цитирует РБК Кудрина, который отметил, что расходование федеральных средств заблокировали сложные бюрократические процессы.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Общество
Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции
Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин на жеребьёвке Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьёвке финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.