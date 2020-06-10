Экономика

Вести.RuВести.RuНабиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов

Российскую экономику ожидают несколько кварталов восстановления после пандемии, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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с чего всё началось

Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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