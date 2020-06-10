Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Российскую экономику ожидают несколько кварталов восстановления после пандемии, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов

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