Экономика
Вести.RuНабиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов
Российскую экономику ожидают несколько кварталов восстановления после пандемии, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.ТАСС03:08
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