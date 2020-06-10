Экономика
НТВНабиуллина: восстановление экономики РФ займет несколько кварталов
Согласно оценке ЦБ РФ, российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления после спада, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.ТАСС03:08
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Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
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