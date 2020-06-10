Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Согласно оценке ЦБ РФ, российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления после спада, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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