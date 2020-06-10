Экономика

НТВНТВНабиуллина: восстановление экономики РФ займет несколько кварталов

Согласно оценке ЦБ РФ, российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления после спада, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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с чего всё началось

Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ТАСС03:08

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Глава ЦБ: когда восстановится российская экономика

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Южная Корея пожаловалась на безуспешные попытки связаться с КНДР

"Сегодня утром Северная Корея не ответила на наши звонки по военным линиям связи", - сообщает агентство со ссылкой на представителя южнокорейского оборонного ведомства.
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Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
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ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
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Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
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Футбол

Роналду может уйти из «Ювентуса»

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
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Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
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Наука

Белок BAM15 помогает без диеты похудеть

Evo-rus.com 02:12
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Политика

В Германии продлили ограничения на поездки за пределы Европы

Правительство Германии в среду приняло решение продлить ограничения на поездки в страны, не входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону, до 31 августа, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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Наука

Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу

Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru 11:08
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

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Игры

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
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Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
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Футбол

Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.
РИА Новости вчера в 10:02
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Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

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Google выпустила бета-версию Android 11

Компания Google выпустила в открытый доступ первую бета-версию операционной системы Android 11.
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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
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Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5

Оказывается, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на Unreal Engine 5 — следующей версии движка Epic Games, в которой используются разные особенности консолей нового поколения.
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Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

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Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
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В Петербурге автомобиль наехал на остановку

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
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У Елены Воробей появились осложнения из-за коронавируса

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Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
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Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде

Военная ракета упала в районе "зеленой зоны" рядом с посольством США в столице Ирака.
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В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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