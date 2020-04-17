Москва, 17 апреля 2020, 19:50 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что никаких оснований для введения моратория на вклады граждан пока нет. Об этом она сказала сегодня, 17 апреля, в ходе онлайн-конференции.

Набиуллина: вводить мораторий на вклады граждан никто не собирается

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