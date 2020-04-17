Экономика
РосбалтНабиуллина высказалась о раздаче россиянам «вертолетных денег»
Термин «вертолетные деньги», или «деньги с вертолета», родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостей17 апреля в 06:15
Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии
Znak.com17 апреля в 05:43
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:25, Ашберн
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Футбол
5-летний болельщик «Лидса» написал письмо гендиректору «Брайтона»
5-летний болельщик "Лидса" Дэниэл Отон написал письмо генеральному директору "Брайтона" Полу Барберу.
Soccer.ru 14:34
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Спорт
Непомнящий проиграл Каруане в первом туре онлайн-супертурнира Карлсена
Российский шахматист Ян Непомнящий уступил американцу Фабиано Каруане в матче первого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.
Матч ТВ 13:44
Общество
В России за сутки выявили 6060 зараженных коронавирусом
Новые очаги инфекции выявлены в 78 регионах нашей страны. Из 6060 случаев 43 процента зараженных не имели клинических проявлений болезни.
Evo-rus.com 07:17
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу
В канадском городе Портапик мужчина открыл стрельбу по людям.
RT на русском 13:15
Политика
Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год
Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
ТАСС 17:56
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Экономика
У россиян резко увеличились долги по кредитам
Больше всего просрочка увеличилась в сфере потребкредитов. «Плохие кредиты» там составляют примерно 22,5 процента от общего числа.
ФедералПресс 17 апреля в 04:38
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
Экономика
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Происшествия
В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом
Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости 13:09
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 15:26
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС 15:59
Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
Общество
Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС
В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО 07:47
Футбол
Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo
Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Общество
Ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от столицы на две недели
Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью 78 каналу рассказал, что ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от московской на две-три недели.
Piter.tv 15:50
Футбол
Игроки «Челси» согласились сократить зарплаты
Сократить свои зарплаты согласились игроки лондонского «Челси», 19 апреля сообщает TheTelegraph.
ИА Красная Весна 18:00
Политика
Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая
Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.
Вести.Ru 15:55
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 17 апреля в 04:23
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05