Экономика

РосбалтРосбалтНабиуллина высказалась о раздаче россиянам «вертолетных денег»

Термин «вертолетные деньги», или «деньги с вертолета», родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам

Национальная служба новостей17 апреля в 06:15

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Lenta.ru17 апреля в 06:12

Набиуллина оценила идею раздавать населению «деньги с вертолёта»

News.ru17 апреля в 05:38

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

РИА Новости17 апреля в 05:51

Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии

Znak.com17 апреля в 05:43

Глава Банка России оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

Газета.Ru17 апреля в 05:58

Набиуллина прокомментировала идею о «вертолетных деньгах» для россиян

ТАСС17 апреля в 04:40
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:25, Ашберн
Экономика

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
1,9K
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,5K
Футбол

5-летний болельщик «Лидса» написал письмо гендиректору «Брайтона»

5-летний болельщик "Лидса" Дэниэл Отон написал письмо генеральному директору "Брайтона" Полу Барберу.
Soccer.ru 14:34
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
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Спорт

Непомнящий проиграл Каруане в первом туре онлайн-супертурнира Карлсена

Российский шахматист Ян Непомнящий уступил американцу Фабиано Каруане в матче первого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.
Матч ТВ 13:44
Общество

В России за сутки выявили 6060 зараженных коронавирусом

Новые очаги инфекции выявлены в 78 регионах нашей страны. Из 6060 случаев 43 процента зараженных не имели клинических проявлений болезни.
Evo-rus.com 07:17
1,3K
Общество

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
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Происшествия

В Канаде мужчина устроил стрельбу

В канадском городе Портапик мужчина открыл стрельбу по людям.
RT на русском 13:15
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Политика

Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год

Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
ТАСС 17:56
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
337
Экономика

У россиян резко увеличились долги по кредитам

Больше всего просрочка увеличилась в сфере потребкредитов. «Плохие кредиты» там составляют примерно 22,5 процента от общего числа.
ФедералПресс 17 апреля в 04:38
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
138
Общество

«Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет

Известия 14:49
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Футбол

Хачериди пытался ударить судью после матча «Динамо» с «Витебском»

РИА Новости 06:13
Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
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Экономика

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
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Происшествия

В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом

Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости 13:09
5
Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
57
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии

В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 15:26
1,6K
Экономика

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС 15:59
569
Общество

В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
665
Общество

Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО 07:47
114
Футбол

Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Общество

Ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от столицы на две недели

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью 78 каналу рассказал, что ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от московской на две-три недели.
Piter.tv 15:50
25
Футбол

Игроки «Челси» согласились сократить зарплаты

Сократить свои зарплаты согласились игроки лондонского «Челси», 19 апреля сообщает TheTelegraph.
ИА Красная Весна 18:00
2
Политика

Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая

Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.
Вести.Ru 15:55
Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:37
609
Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области

Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 17 апреля в 04:23
234
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
49
Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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