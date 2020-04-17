Термин «вертолетные деньги», или «деньги с вертолета», родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета.

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Шоу-бизнес Прилучный ответил на обвинения в избиении жены Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram. 100

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