Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина выступила против идеи хеджирования цен на нефть

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, комментируя идею адаптировать под российские условия мексиканскую практику хеджирования цены на нефть.
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