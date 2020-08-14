Участники заседания отметили, что для противостояния вымыслам истории XX века, в частности советско-польской войны, необходимо издавать не только серьёзные труды и исследования, но и качественную научно-популярную литературу.
В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.