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Finam.Ru
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,94 млн рублей, следует из документа на сайте ЦБ.В источнике
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