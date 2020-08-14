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Finam.Ru
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,94 млн рублей, следует из документа на сайте ЦБ.В источнике
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REGNUM

Опубликованы доходы членов правительства России за 2019 год

REGNUM01:31
Rambler News Service

Доход главы Минприроды в 2019 году снизился почти в пять раз

Rambler News Serviceвчера в 11:17
Финмаркет

Наибольший доход в соцблоке правительства задекларировали Голикова и Котяков

Финмаркетвчера в 11:45
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Finam.Ruвчера в 12:25
РИА Новости

Вице-премьер Хуснуллин в 2019 году заработал 17,4 млн руб

РИА Новостивчера в 11:13
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Глава минсельхоза Прикамья заработала за прошлый год более 28 млн руб

Новый компаньонвчера в 10:52
ТАСС

Доход главы Тверской области увеличился до 4,19 млн рублей в 2019 году

ТАСС05:00

Михаила Ефремова выписали из больницы

Ранее в пресс-службе Пресненского районного суда РБК сообщили, что вопрос о том, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в судебном заседании по делу о смертельном ДТП, в рамках которого ему предъявлены обвинения, будет решаться 18 августа.
РБК07:03
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Развеян миф советско-польской войны

Участники заседания отметили, что для противостояния вымыслам истории XX века, в частности советско-польской войны, необходимо издавать не только серьёзные труды и исследования, но и качественную научно-популярную литературу.
Победа РФ05:37
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Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ

Появление в Белоруссии еще одного Донбасса возможно из-за отказа властей страны передать Украине задержанных граждан России, написал 15 августа президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
ИА Красная Весна05:26
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В Польше оценили российский истребитель Су-30СМ

Обозреватели польского издания Defence24 считают, что российские истребители Су-30СМ, получив тяжелые ракеты класса «воздух-поверхность», которые созданы на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты X-32, смогут значительно увеличить собственную мощь.
Военное деловчера в 02:02
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