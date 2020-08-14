Ранее в пресс-службе Пресненского районного суда РБК сообщили, что вопрос о том, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в судебном заседании по делу о смертельном ДТП, в рамках которого ему предъявлены обвинения, будет решаться 18 августа.
Участники заседания отметили, что для противостояния вымыслам истории XX века, в частности советско-польской войны, необходимо издавать не только серьёзные труды и исследования, но и качественную научно-популярную литературу.
Появление в Белоруссии еще одного Донбасса возможно из-за отказа властей страны передать Украине задержанных граждан России, написал 15 августа президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
Обозреватели польского издания Defence24 считают, что российские истребители Су-30СМ, получив тяжелые ракеты класса «воздух-поверхность», которые созданы на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты X-32, смогут значительно увеличить собственную мощь.