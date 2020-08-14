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News.ru
News.ru

Глава Банка России заработала в 2019 году 35,9 млн рублей

Доход главы ЦБРФ Эльвиры Набиуллиной за 2019 год составил 35,9 млн рублей. Это на 1,2 млн рублей больше, чем в 2018-м.В источнике
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Коммерсантъ

Топ-менеджеры регулятора заработали 0,5 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 16:26
Life.ru

Набиуллина задекларировала доход за 2019 год

Life.ruвчера в 12:19
ТАСС

Доход депутата, допустившего ранее нарушения в декларации, за год вырос на 755 тыс. рублей

ТАССвчера в 13:16
ПРАЙМ

Доход Набиуллиной в 2019 году вырос до 35,9 млн рублей

ПРАЙМвчера в 11:20
Rambler News Service

Доход главы Минприроды в 2019 году снизился почти в пять раз

Rambler News Serviceвчера в 11:17
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Finam.Ruвчера в 12:25
News.ru

Глава Банка России заработала в 2019 году 35,9 млн рублей

News.ruвчера в 11:41

ЕС предложит Минску содействие диалогу с оппозицией

Евросоюз предложит властям в Белоруссии содействие диалогу с оппозицией для урегулирования кризиса в стране, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформального заседания, прошедшего в формате видеоконференции 14 августа.
Московский Комсомолецвчера в 16:17
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Самый высокий доход среди чиновников Кремля задекларировал Гарри Минх

Самый высокий доход среди среди чиновников Кремля по итогам 2019 года задекларировал полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх, заработавший 143,694 млн рублей.
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:06
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Drovorub представляет угрозу телекоммуникационным системам спецслужб США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux, для которой предназначено ПО, говорится в заявлении.
Газета.Ru13 августа в 15:20
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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