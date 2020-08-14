Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провела исследование, по итогам которого выяснила, что к августу этого года Россия потеряла почти каждое пятое предприятие в сфере малого и среднего бизнеса – чуть меньше одного миллиона ста тысяч.
Недавно Дональд Трамп подписал указ о запрете для компаний из США заключения сделой к китайской корпорацией Tencent, которая владеет мессенджером WeChat, при помощи которого не только происходит большая часть коммуникаций жителей Китая но и происходит огромное количество онлайн-покупок и платежей.