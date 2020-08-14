За год в России закрылся миллион предприятий МСП

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провела исследование, по итогам которого выяснила, что к августу этого года Россия потеряла почти каждое пятое предприятие в сфере малого и среднего бизнеса – чуть меньше одного миллиона ста тысяч.