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Finam.Ru
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,94 млн рублей, следует из документа на сайте ЦБ.В источнике
Подробнее о событии
Фармацевтический вестник

Доходы Мурашко за 2019 года составили почти 5 млн руб

Фармацевтический вестник13:47
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Finam.Ru12:25
РИА Новости

Вице-премьер Хуснуллин в 2019 году заработал 17,4 млн руб

РИА Новости11:13
Новый компаньон

Дмитрий Махонин заработал в прошлом году 3,8 млн руб

Новый компаньон09:33
ТАСС

Доход депутата, допустившего ранее нарушения в декларации, за год вырос на 755 тыс. рублей

ТАСС13:16

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ru12:45
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За год в России закрылся миллион предприятий МСП

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провела исследование, по итогам которого выяснила, что к августу этого года Россия потеряла почти каждое пятое предприятие в сфере малого и среднего бизнеса – чуть меньше одного миллиона ста тысяч.
RuNews24.ru04:42
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95% жителей Китая откажутся от iPhone в пользу WeChat

Недавно Дональд Трамп подписал указ о запрете для компаний из США заключения сделой к китайской корпорацией Tencent, которая владеет мессенджером WeChat, при помощи которого не только происходит большая часть коммуникаций жителей Китая но и происходит огромное количество онлайн-покупок и платежей.
RuNews24.ru09:25
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