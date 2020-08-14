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Finam.Ru
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,94 млн рублей, следует из документа на сайте ЦБ.В источнике
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Medvestnik.ru

Мурашко за 2019 год заработал около 5 млн руб

Medvestnik.ruвчера в 14:38
Новгород.ру

Годовой доход Сергея Бусурина снизился

Новгород.рувчера в 13:30
ТАСС

Доход главы ФТС за 2019 год составил 21,7 млн руб

ТАССвчера в 12:58
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Finam.Ruвчера в 12:25
Новый компаньон

Глава минсельхоза Прикамья заработала за прошлый год более 28 млн руб

Новый компаньонвчера в 10:52
Коммерсантъ Пермь

Годовой доход экс-губернатора Прикамья увеличился на 100 тыс. рублей

Коммерсантъ Пермьвчера в 13:42
Фармацевтический вестник

Глава Минпромторга за 2019 год заработал более 580 млн руб

Фармацевтический вестниквчера в 14:13

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
770

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.comвчера в 10:13
49

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Топ-менеджеры регулятора заработали 0,5 млрд рублей

Стоит отметить, что доход Андрея Кружалова за 2019 год вырос по сравнению с предыдущим годом больше, чем у других топ-менеджеров Банка России как в абсолютных, так и в относительных величинах — более 10 млн руб. и 22% соответственно.
Коммерсантъвчера в 16:26
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Путин обрушит планы либералов уже в августе – Хазин

Как отметил эксперт в своём авторском Telegram-канале, уже в течение августа Владимир Путин обрушит все устремления той части российского руководства, которая задумала новый виток разграбления национального бюджета.
Deita.ru22:25
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ЕС предложит Минску содействие диалогу с оппозицией

Евросоюз предложит властям в Белоруссии содействие диалогу с оппозицией для урегулирования кризиса в стране, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформального заседания, прошедшего в формате видеоконференции 14 августа.
Московский Комсомолецвчера в 16:17
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«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАССвчера в 04:46
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