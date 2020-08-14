Топ-менеджеры регулятора заработали 0,5 млрд рублей

Стоит отметить, что доход Андрея Кружалова за 2019 год вырос по сравнению с предыдущим годом больше, чем у других топ-менеджеров Банка России как в абсолютных, так и в относительных величинах — более 10 млн руб. и 22% соответственно.