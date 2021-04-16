Набиуллина заработала 35,9 млн рублей за 2020 год
Самый высокий доход среди руководителей Банка России по итогам 2020 года задекларировал зампред Михаил Алексеев, который пришел в ЦБ в лишь в прошлом году.
Супруг Набиуллиной - ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, согласно данным на сайте ЦБ, сократил доходы на 6% - до 44,6 млн рублей.
Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, доход которой два года подряд был самым высоким в ЦБ, указала в декларации 78,2 млн рублей - на 2% больше, чем годом ранее.