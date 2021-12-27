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Набиуллина заявила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц

Центральный банк (ЦБ) не будет собирать данные о переводах физических лиц, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1» (трансляция велась на YouTube).
РБК
В ЦБ в свою очередь пояснили, что регулятор будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
ТАСС
Банк России уточнил, что речь идет о противодействии платежам, проводимыми нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.
Lenta.ru
В платежной компании QIWI сказали, что Банк России планирует запрашивать информацию о физлицах «периодически».
Дождь
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