В ЦБ пояснили, что у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям.
Одним из важных качеств для Семака является то, что Сергеев много находится в створе ворот и хорошо реализует моменты, что важно для команды, которая часто играет против глубоко обороняющихся соперников.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил благодарность и поручил выплатить премию вице-губернатору региона Сергею Федотову за то, что он отказался от взятки в размере 3 млн руб. Ранее господина Мельниченко попыталась подкупить чиновница из Каменского района в обмен на помощь в победе в конкурсе на замещение должности главы администрации района.
В прошлом мумию Аменхотепа I исследовали с помощью простых рентгеновских лучей, но детальная компьютерная томография выявила несколько новых фактов: структура его костей показывает, что на момент смерти ему было 35 лет и 168,5 сантиметров роста.