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Набиуллина опровергла сообщение о планах ЦБ собирать данные о переводах физлиц

Регулятор не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц.
Коммерсантъ
В ЦБ в свою очередь пояснили, что регулятор будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
ТАСС
В ЦБ пояснили, что у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям.
Российская газета
В платежной компании QIWI сказали, что Банк России планирует запрашивать информацию о физлицах «периодически».
Дождь
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Подробнее о событии

Глава ЦБ Набиуллина опровергла сообщение о планах регулятора собирать данные о переводах физлиц
ПРАЙМвчера в 00:26
Набиуллина опровергла сообщение о планах ЦБ собирать данные о переводах физлиц
Ведомостивчера в 23:58
Набиуллина сообщила, что ЦБ не планирует собирать данные о переводах физических лиц
ТАСС27 декабря в 13:05
Глава ЦБ Набиуллина опровергла данные РБК о сборе Банком России данных о переводах физлиц
Lenta.ru27 декабря в 13:47
Глобального контроля за платежами физлиц не будет
Smotrim.ru27 декабря в 13:27
Набиуллина заявила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц
РБК27 декабря в 14:23
Глава ЦБ Набиуллина: Банк России не планирует собирать данные о переводах физлиц
РИА Новости27 декабря в 13:51

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