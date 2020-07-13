Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.В источнике
С чего всё началось
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости9 июля в 17:12
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