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Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.В источнике
С чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости9 июля в 17:12
Подробнее о событии

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомости09:30

Глава ЦБ РФ заявила об отсутствии причин для деноминации в России

Интерфакс09:21

Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

РБК09:01

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русском09:02

Набиуллина: деноминация рубля не планируется

Коммерсантъ09:13

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС09:00

Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля

РИА Новости08:53
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В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Известия08:51
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У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

В Москве у СИЗО "Лефортово", где несколько десятков журналистов собрались, чтобы поддержать арестованного Ивана Сафронова, задержана свидетель по его делу - главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова.
Интерфакс08:23
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S7 предлагает увеличить COVID-субсидии для авиакомпаний

Согласно действующему постановлению правительства, субсидии для авиакомпаний распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Интерфакс05:29
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