Экономика

RT на русскомRT на русскомНабиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

Банк России не намерен проводить деноминацию рубля

Газета.Ru08:55

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русском09:02

Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

РБК09:01

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС09:00

Набиуллина: деноминация рубля в России не планируется

Коммерсантъ09:13

Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля

РИА Новости08:53

Набиуллина категорически отвергла возможность деноминации рубля

РЕН ТВ08:50
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Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

КП - Уфа 04:36
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Общество

В Тульской области разрешили работу ресторанов

Изменения в указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства 13 июля.
REGNUM 08:24
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Политика

Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине

Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в понедельник отложила рассмотрение постановления о назначении на 25 октября очередных местных выборов в стране, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:46
Автоспорт

Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии

Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru вчера в 10:09
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Общество

МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

RuNews24.ru 11 июля в 20:33
9,2K
Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Шоу-бизнес

Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
37
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
4,2K
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2,1K
Финансы

Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки

Центробанк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Известия 08:56
Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Авто

Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

Tvoe-avto.com 00:40
80
Происшествия

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
34
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
83
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Общество

Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19

Двадцати добровольцам, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ввели второй компонент препарата.
РБК 08:16
4
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,6K
Происшествия

Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях

Российская газета 08:02
4
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
207
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
7
Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
470
Общество

В Москве в офисе «Открытой России» вновь проводятся обыски

Сотрудники правоохранительных органов пришли в понедельник с обысками в офис организации "Открытая Россия" в Москве.
ТАСС 08:18
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
РБК 09:05
Хоккей

В КХЛ шесть игроков заразились коронавирусом

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал подготовку к новому чемпионату.
Bookmaker-ratings.ru 08:29
Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
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Здоровье

В Саратовской области 54 беременные женщины заражены коронавирусом

Сегодня, 13 июля, в ходе брифинга в саратовском минздраве Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения региона, рассказал о числе зараженных коронавирусом за период пандемии беременных женщинах.
Саратов.Экспресс 05:34
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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