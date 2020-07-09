С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.

Общество Посольство Венгрии объяснило правила въезда для россиян с 15 июля Граница Венгрии будет открыта с 15 июля для россиян с действующей визой, но въезжающим предстоит либо предоставить два отрицательных теста на коронавирус, либо отправиться на двухнедельный карантин, сообщило посольство Венгрии в РФ. 308

Общество Очистка после аварии под Норильском займет три года «Норникель» собирается завершить рекультивацию земель к 2023 году «Норникель» планирует провести очистку и рекультивацию земель и водных объектов после крупнейшего в Арктике разлива нефтепродуктов под Норильском в четыре этапа до 2023 года, говорится в материалах компании. 4

Футбол Деспотович до конца недели перейдет в клуб РПЛ Нападающий Джордже Деспотович вскоре найдет новый клуб в чемпионате России.

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 503

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 500

Энергетика Российские нефть и газ оказались невостребованными Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках. 22

Футбол Бердыев прилетал в Сочи на матч «Спартака» для переговоров с Газизовым Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прилетал в Сочи, на матч «Спартака» с местным клубом в рамках 28-го тура РПЛ.

Политика Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо. 6

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Здоровье Лекарство от коронавируса оказалось опасным Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано.

Экономика Индексы США растут в начале торгов Цена бумаг американской PepsiCo растет на 0,8%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки во втором квартале текущего финансового года, однако оба показателя превзошли ожидания рынка на фоне хороших продаж снэков в условия пандемии коронавируса.

Хоккей ХК ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Калининым Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране. 5,5K

Футбол Состав «Локомотива» может пополнить оборонец сборной Хорватии Защитник футбольной сборной Хорватии Филип Бенкович, который выступает за английский "Лестер", может перейти в московский "Локомотив".

Общество В университете Гонконга опровергли информацию о сокрытии коронавируса Пекин, 13 июля 2020, 10:48 — REGNUM Бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания. 1,5K

Политика В Азербайджане служба госбезопасности задержала экс-министра обороны Задержание экс-министра Азербайджана Рагима Газиева по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату государственных органов страны произвела служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 13 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Гаджеты Выбираем чехол для Samsung Galaxy M31 Достаточно часто пользователи на просторах интернета спрашивают о том, как выбрать чехол для Samsung Galaxy M31 SM-M315 (2020), ведь вариантов очень много и не совсем понятно, как это правильно провернуть.

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 210