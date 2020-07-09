Экономика

RT на русскомRT на русскомНабиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

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Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомости09:30

Набиуллина: деноминация рубля не планируется

Коммерсантъ09:13

Центробанк не обсуждает деноминацию рубля

РИА Новости08:53

Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

РБК09:01

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС09:00

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русском09:02

Набиуллина категорически отвергла возможность деноминации рубля

РЕН ТВ08:50
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Общество

Посольство Венгрии объяснило правила въезда для россиян с 15 июля

Граница Венгрии будет открыта с 15 июля для россиян с действующей визой, но въезжающим предстоит либо предоставить два отрицательных теста на коронавирус, либо отправиться на двухнедельный карантин, сообщило посольство Венгрии в РФ.
РИА Новости 11:15
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Общество

Очистка после аварии под Норильском займет три года

«Норникель» собирается завершить рекультивацию земель к 2023 году «Норникель» планирует провести очистку и рекультивацию земель и водных объектов после крупнейшего в Арктике разлива нефтепродуктов под Норильском в четыре этапа до 2023 года, говорится в материалах компании.
Коммерсантъ 07:17
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Футбол

Деспотович до конца недели перейдет в клуб РПЛ

Нападающий Джордже Деспотович вскоре найдет новый клуб в чемпионате России.
Sports.ru 11:44
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Энергетика

Российские нефть и газ оказались невостребованными

Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках.
Lenta.ru 10:41
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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

Вести.Ru 06:03
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей

Рэпер Элджей в своем «Инстаграме» показал подарок, который ему подарила его жена Настя Ивлеева на день рождения.
CT news 03:30
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Футбол

Бердыев прилетал в Сочи на матч «Спартака» для переговоров с Газизовым

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прилетал в Сочи, на матч «Спартака» с местным клубом в рамках 28-го тура РПЛ.
Metaratings 11:22
Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
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Футбол

Судья Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи после матча «Спартака»

Metaratings 11:12
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Здоровье

Лекарство от коронавируса оказалось опасным

Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано.
Аргументы недели 11:50
Экономика

В Курганской области начнут выпускать люксовую косметику

Zauralonline.ru 08:30
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Армия и оружие

Азербайджан объявил об ударе по опорному пункту военных Армении

В пресс-службе азербайджанского министерства обороны проинформировали о нанесении армией страны точечного удара по опорному пункту ВС Армении.
Журналистская правда 02:08
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Экономика

Индексы США растут в начале торгов

Цена бумаг американской PepsiCo растет на 0,8%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки во втором квартале текущего финансового года, однако оба показателя превзошли ожидания рынка на фоне хороших продаж снэков в условия пандемии коронавируса.
Финмаркет 10:21
Хоккей

ХК ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Калининым

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
ТАСС Спорт 06:55
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
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Футбол

Состав «Локомотива» может пополнить оборонец сборной Хорватии

Защитник футбольной сборной Хорватии Филип Бенкович, который выступает за английский "Лестер", может перейти в московский "Локомотив".
Вести.Ru 08:20
Игры

Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima

Чемпионат 10:39
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Общество

В университете Гонконга опровергли информацию о сокрытии коронавируса

Пекин, 13 июля 2020, 10:48 — REGNUM Бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания.
REGNUM 03:48
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Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля.
Интерфакс вчера в 11:51
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Политика

В Азербайджане служба госбезопасности задержала экс-министра обороны

Задержание экс-министра Азербайджана Рагима Газиева по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату государственных органов страны произвела служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 13 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
ИА Красная Весна 11:30
Гаджеты

Выбираем чехол для Samsung Galaxy M31

Достаточно часто пользователи на просторах интернета спрашивают о том, как выбрать чехол для Samsung Galaxy M31 SM-M315 (2020), ведь вариантов очень много и не совсем понятно, как это правильно провернуть.
Megaobzor.com вчера в 07:42
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
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Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Газета.Ru 04:26
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Экономика

Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия 10:16
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Происшествия

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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