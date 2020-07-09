Экономика
RT на русскомНабиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомости09 июля в 17:12
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Политика
СБУ разоблачила сепаратистов на западе Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила группу сепаратистов в Закарпатской области на западе страны.
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Гинцбург выразил надежду, что в эти сроки в гражданский оборот поступит "то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать".
Газета.Ru 07:24
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Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
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Еременко не играет за «Ростов» из-за последствий коронавируса
Стало известно, почему хавбек «Ростова» Роман Еременко не принял участие в последних матчах команды.
Bookmaker-ratings.ru 08:01
Экономика
Повышенный НДФЛ может распространяться на продажу наследства
При продаже полученной в наследство недвижимости гражданин может преодолеть установленный лимит, тогда ему придется выплачивать НДФЛ в связи с получением дохода, сообщает издание Life.
Экономика сегодня 03:49
Футбол
Турбин рассудит ЦСКА и «Локомотив». Назначены арбитры на матчи 29 тура
Центральную игру тура между "Локомотивом" и ЦСКА рассудит Евгений Турбин.
Bobsoccer 10:22
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Общество
Воробьев назвал размер выплат потерявшим дома после подтопления в Рузе
Вечером 8 июля в Рузском округе из-за обильных дождей оказалась разрушена насыпная дамба, в результате чего были подтоплены несколько домов.
Rambler News Service 10:16
Общество
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 09:59
Общество
Суд оштрафовал журналиста Александра Плющева за пикет в поддержку Азара
Тверской районный суд оштрафовал журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева на 10 тыс. руб. за участие в пикете в поддержку муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 10:17
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Экономика
Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года
Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Армия и оружие
Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400
Piter.tv 05:27
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Спорт
Глава ОКР: аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА
Углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
РИА Новости 09:24
Общество
Девушка осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты»
Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail.
РИА Новости 08:23
Армия и оружие
Азербайджан обстрелял из минометов армянское село Чинари
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Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 01:36
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Миллионеры попросили повысить налоги
Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
Футбол
«Химки» отказались от выхода в РПЛ и проведут следующий сезон в ФНЛ
Журналист Василий Конов рассказал о том, где футбольный клуб «Химки» проведёт сезон-2020/21.
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Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Происшествия
Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств.
ТВ Центр 06:09
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39