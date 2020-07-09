Экономика

RT на русскомRT на русскомНабиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

РБК09:01

Глава ЦБ РФ заявила об отсутствии причин для деноминации в России

Интерфакс09:21

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русском09:02

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомости09:30

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС09:00

Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля

РИА Новости08:53

Набиуллина категорически отвергла возможность деноминации рубля

РЕН ТВ08:50
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
РБК 09:05
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Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
1,9K
Общество

Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 3 августа

Приступить к третьему этапу снятия ограничений пока не получается из-за высоких темпов распространения инфекции.
СеверИнформ 09:24
3
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Общество

Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля

В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ.
Известия 09:54
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Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
6
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
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Общество

Жителям пострадавших от наводнения домов Рузы выплатят компенсации

Жители Рузы, которые пострадали из-за наводнения и прорыва плотины, получат материальную помощь.
Телеканал 360° 09:26
2
Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости 11 июля в 18:40
2,6K
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе

Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
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Хоккей

Президент КХЛ назвал число спортсменов с коронавирусом в лиге

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что в настоящее время шесть спортсменов, представляющих клубы КХЛ, имеют подтверждённую коронавирусную инфекцию.
News.ru 09:48
Политика

Карантин в Казахстане продлится до конца июля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что карантин в связи с коронавирусом продлится в стране еще две недели - до конца июля.
ТАСС 09:09
Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
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Политика

Лавров призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров со своими армянским и азербайджанским коллегами Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня.
Известия 09:39
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Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

На видео в Instagram Максим Галкин показал спа-центр, построенный для Аллы Пугачёвой внутри замка.
НТВ 08:56
Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
4,5K
Происшествия

Стало известно, как было найдено тело убитой Соколовым аспирантки

Газета.Ru 09:45
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Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Vprognoze.ru 02:30
Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

Piter.tv вчера в 04:30
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Общество

Миллионеры призвали поднять им налоги из-за коронавируса

Более 80 богатейших людей США, Великобритании, Дании, Нидерландов, Германии и других стран подписали открытое письмо, в котором попросили правительства своих стран ввести для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с последствиями COVID-19.
Российская газета 09:40
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Гаджеты

OPPO анонсировала 125-ваттную зарядку для смартфонов

Ещё в прошлом году компания OPPO анонсировала смартфон OPPO Reno Ace, поддерживающий быструю зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.
MobiDevices 04:49
2
Общество

В Тульской области разрешили работу ресторанов

Изменения в указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства 13 июля.
REGNUM 08:24
Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
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Политика

Жириновский рассказал, почему повязали губернатора Фургала

«Почему убрали-то — до сих пор правду не говорят — слишком хорошо пошёл в гору», — заявил политик.
ForPost 09:28
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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