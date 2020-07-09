Экономика
RT на русскомНабиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомости09 июля в 17:12
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Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru 11 июля в 20:33
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Авто
Jaguar отложит выпуск электрического седана XJ до конца 2021 года
Согласно источникам в британской прессе, запуск нового поколения Jaguar XJ должен быть отложен до конца следующего года, поскольку британский автопроизводитель сокращает расходы.
Avtovesti.com 05:50
Политика
Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
РИА Новости 09:07
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Общество
«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей
«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Технологии
Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС «Аккую» прошел испытания
Корпус ядерного реактора для энергоблока №1 АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, успешно прошел гидравлические испытания, подтвердившие надежность этого изделия и его готовность к будущей эксплуатации, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш".
РИА Новости 09:16
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Происшествия
Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях
Российская газета 08:02
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Общество
Отец Сергий отверг обвинения в насилии в Среднеуральском монастыре
Екатеринбург Онлайн 07:32
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Накануне официального дебюта нового кроссовера Nissan Ariya, который состоится 15 июля, в 8 утра по Москве, производитель выпустил финальный видеотизер, демонстрирующий дизайн экстерьера будущей новинки.
Тарантас Ньюс 04:59
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе
Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
Здоровье
От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток
Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa вчера в 05:59
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Футбол
«Краснодар» хочет купить Кварацхелию у «Рубина»
Новый Век 09:07
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Общество
В Тульской области разрешили работу ресторанов
Изменения в указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства 13 июля.
REGNUM 08:24
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
В мае Tesla снизила цены на Model 3, Model S и Model X.
Evo-rus.com 02:16
Происшествия
Обнаружен самый правдивый полицейский. В ГИБДД Петербурга зажмурились
После устного признания на бумагу легла явка с повинной – эти суммы инспектор ГИБДД получил от коммерческого начальства МРЭО.
47 новостей 08:06