С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 213

Происшествия Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". 1K

Авто Jaguar отложит выпуск электрического седана XJ до конца 2021 года Согласно источникам в британской прессе, запуск нового поколения Jaguar XJ должен быть отложен до конца следующего года, поскольку британский автопроизводитель сокращает расходы.

Политика Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 4,3K

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 64

Происшествия Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях. 541

Технологии Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС «Аккую» прошел испытания Корпус ядерного реактора для энергоблока №1 АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, успешно прошел гидравлические испытания, подтвердившие надежность этого изделия и его готовность к будущей эксплуатации, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш".

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление. 207

Происшествия Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный. 87

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 130

Авто Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya Накануне официального дебюта нового кроссовера Nissan Ariya, который состоится 15 июля, в 8 утра по Москве, производитель выпустил финальный видеотизер, демонстрирующий дизайн экстерьера будущей новинки. 6

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 367

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права. 29

Общество В Тульской области разрешили работу ресторанов Изменения в указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства 13 июля.