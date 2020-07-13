Экономика

RT на русскомRT на русскомНабиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
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Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русском09:02

Банк России не намерен проводить деноминацию рубля

Газета.Ru08:55

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС09:00

Центробанк ответил на идею деноминации рубля

Lenta.ru08:56

Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

РБК09:01

Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля

РИА Новости08:53

Набиуллина: никакой деноминации в России не рассматривается

Комсомольская правда08:47
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Кулинар добавила, что в мире существует около тысячи сортов авокадо, но в Россию завозят только пять.
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Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
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Названы возможные даты поступления вакцины от коронавируса в оборот

Ранее в филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний, которые проводят центр им. Гамалеи и Минобороны, ввели второй компонент вакцины.
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Капитан-механик рассказал суду, как нашел мешок с телом Ещенко

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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
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Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате

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Выяснилось, что иммунитет начинает снижаться уже через 90 дней после перенесенного заболевания.
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Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака

Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет, сообщил ее супруг актер Джон Траволта в инстаграме.
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В Севастополе более 1000 выпускников сдают ЕГЭ по истории и физике

В аудиториях установлены бесшумные напольные вентиляторы, сообщает пресс-служба ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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