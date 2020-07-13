Экономика
RT на русскомНабиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
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Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провальный фильм
При бюджете фильма в 250 миллионов рублей российский покат собрал всего лишь 151 миллион рублей.
Evo-rus.com 07:35
Происшествия
В Калининграде двое саратовцев задержаны за попытку убийства
По предварительным сведениям, 11 июля около 5.00 компания находилась возле дома по улице Чайковского, и между саратовскими гостями и местным жителем произошла ссора.
Четвертая Власть 06:56
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:59
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Общество
Кулинар назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме
Кулинар добавила, что в мире существует около тысячи сортов авокадо, но в Россию завозят только пять.
Говорит Москва 07:14
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Кино
Звезда «Дневников вампира» и «Древних» никогда не сыграет в «Наследии»
Сериал «Наследие» прочно обосновался во вселенной «Дневников вампира», и на протяжении двух сезонов в нем не раз появлялись давно знакомые фанатам герои.
Popcornnews.ru 01:00
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Общество
Названы возможные даты поступления вакцины от коронавируса в оборот
Ранее в филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний, которые проводят центр им. Гамалеи и Минобороны, ввели второй компонент вакцины.
RT на русском 08:10
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Общество
В Пермском крае до 28 июля продлили масочный режим
Власти Пермского края продлили действие масочного режима и правила социальной дистанции в регионе до 28 июля, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 06:30
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Футбол
Смолов научил игроков «Сельты» русскому мату
Lenta.ru 07:59
Происшествия
Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.
Известия 07:51
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Наука
Иммунитет к коронавирусу COVID-19 может резко снизится за три месяца
Выяснилось, что иммунитет начинает снижаться уже через 90 дней после перенесенного заболевания.
Evo-rus.com 03:24
Происшествия
В месте разлива авиатоплива на Таймыре ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края из-за утечки 44,5 тонны авиатоплива на предприятии «Норильсктрансгаз», сообщается на сайте местной администрации.
Коммерсантъ 01:34
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Газета.Ru 04:26
Шоу-бизнес
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет, сообщил ее супруг актер Джон Траволта в инстаграме.
РИА Новости 02:32
Общество
В Севастополе более 1000 выпускников сдают ЕГЭ по истории и физике
В аудиториях установлены бесшумные напольные вентиляторы, сообщает пресс-служба ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».
Вести.Севастополь 04:32