Экономика
Вечерняя МоскваНабиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной
Оценить21
с чего всё началось
Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.РИА Новости09:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
ToDay News Ufa 00:22
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости 20:04
Религия
РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху
В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ 07:15
Политика
Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США
Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:41
Игры
Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler
Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Общество
Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия 03:08
Футбол
Саньоль не общался с Зиданом два года после ЧМ-2006
Спорт-Экспресс 16:47
Общество
В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
Кино
Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
Газета.Ru вчера в 06:06
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
Общество
Дерматологи дали советы по использованию мыла и антисептиков при пандемии
Дерматологи рекомендуют, чтобы не пересушить кожу, использовать антисептики для обеззараживания рук не более двух раз в день и только тем, кто находится в общественных местах, а мыть руки с мылом - до шести раз в день.
РИА Новости 21:15
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Lenta.ru 12:21
Шоу-бизнес
Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей
Родные Надежды Бабкиной заплатили более 300 тысяч рублей аванса за спасение певицы.
КП - Новосибирск 13:36
Общество
Кафе, парикмахерские и гостиницы начнут работать с 13 апреля
С понедельника вновь вернутся к работе предприятия с обрабатывающим производством, фотостудии, мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, нотариусы и адвокаты, компании, оказывающие бухгалтерские услуги, ломбарды.
ГТРК Амур 10:03
Экономика
Потребительские цены в США в марте упали максимально за пять лет
Потребительские цены в США в марте упали максимально более чем за пять лет в марте, и, вероятно, в дальнейшем этот показатель будет снижаться, поскольку вспышка коронавируса подавляет спрос на некоторые товары и услуги, компенсируя рост цен, связанный с дефицитом, вызванным перебоями в цепочке поставок, передает Reuters.
Вести.Ru 12:02
Здоровье
Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии
По данным Минздрава Бурятии 10 апреля, в республике зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-2019.
Ариг Ус вчера в 21:19
Космос
Робот FEDOR призвал гордиться страной, где его создали
Робот FEDOR, участвовавший в полете на МКС, опубликовал несколько новых твитов на своей странице в Твиттере в пятницу, 10 апреля.
SM News 03:05
Экономика
Туроператорам не хватает на туристов
Экстренный вывоз туристов из регионов РФ в конце марта и отмена туров стоили им не менее 20 млрд руб. Вернуть эти средства туристам и финансировать операционную деятельность туроператоры не в состоянии.
Коммерсантъ 17:52
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Обновлённый Lada Largus на текущий момент проходит тестирование, а накануне независимые дизайнеры издания «Российская газета» разработали рендерные изображения салона модели, основываясь на имеющейся информации о грядущих переменах.
32CARS.ru 05:01
Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Ридус вчера в 14:36
Технологии
В Windows 10 обнаружили скрытый раздел
Один пользователь ОС Windows 10 нашел раздел с описанием новых опций, спрятанный от пользователей.
ToDay News Ufa 15:02
Экономика
«Известия»: правительству предложили разрешить банкам предоставлять услуги по видеосвязи
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство РФ письмо, в котором предлагается предоставить банкам право осуществлять ряд услуг в дистанционном формате.
ТАСС 20:11
Армия и оружие
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447
Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском 16:33