Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

с чего всё началось

Набиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной

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