Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНабиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной

Набиуллина выразила надежду, что рецессии удастся избежать.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Набиуллина сообщила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной

Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
РИА Новости09:48

Подробнее о событии

Набиуллина сообщила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной

РИА Новости09:48

Набиуллина предсказала снижение ВВП в 2020 году

РБК11:52

Набиуллина спрогнозировала спад экономики в 2020 году

Ведомости10:38

В ЦБ предположили снижение ВВП РФ в 2020 году

Интерфакс10:37

Набиуллина сделала прогноз по ВВП на 2020 год

Известия10:15

Долгосрочного снижения ВВП в Банке России не ожидают

Коммерсантъ15:07

Набиуллина сообщила, что ВВП России в 2020 году будет в отрицательной зоне

ТАСС09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Общество

Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
458
Наука

Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии

ToDay News Ufa 00:22
60
Общество

Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
2,3K
Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
1,4K
Общество

Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса

У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости 20:04
Религия

РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху

В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ 07:15
178
Политика

Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США

Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:41
14
Игры

Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler

Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
1
Общество

Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия 03:08
76
Футбол

Саньоль не общался с Зиданом два года после ЧМ-2006

Спорт-Экспресс 16:47
Общество

В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
79
Кино

Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
Газета.Ru вчера в 06:06
25
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1,2K
Здоровье

Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
20
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
625
Политика

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
8
Общество

Дерматологи дали советы по использованию мыла и антисептиков при пандемии

Дерматологи рекомендуют, чтобы не пересушить кожу, использовать антисептики для обеззараживания рук не более двух раз в день и только тем, кто находится в общественных местах, а мыть руки с мылом - до шести раз в день.
РИА Новости 21:15
Наука

Показано движение коронавируса в помещении при кашле

Lenta.ru 12:21
10
Шоу-бизнес

Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей

Родные Надежды Бабкиной заплатили более 300 тысяч рублей аванса за спасение певицы.
КП - Новосибирск 13:36
82
Общество

Кафе, парикмахерские и гостиницы начнут работать с 13 апреля

С понедельника вновь вернутся к работе предприятия с обрабатывающим производством, фотостудии, мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, нотариусы и адвокаты, компании, оказывающие бухгалтерские услуги, ломбарды.
ГТРК Амур 10:03
Экономика

Потребительские цены в США в марте упали максимально за пять лет

Потребительские цены в США в марте упали максимально более чем за пять лет в марте, и, вероятно, в дальнейшем этот показатель будет снижаться, поскольку вспышка коронавируса подавляет спрос на некоторые товары и услуги, компенсируя рост цен, связанный с дефицитом, вызванным перебоями в цепочке поставок, передает Reuters.
Вести.Ru 12:02
Здоровье

Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии

По данным Минздрава Бурятии 10 апреля, в республике зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-2019.
Ариг Ус вчера в 21:19
57
Космос

Робот FEDOR призвал гордиться страной, где его создали

Робот FEDOR, участвовавший в полете на МКС, опубликовал несколько новых твитов на своей странице в Твиттере в пятницу, 10 апреля.
SM News 03:05
Экономика

Туроператорам не хватает на туристов

Экстренный вывоз туристов из регионов РФ в конце марта и отмена туров стоили им не менее 20 млрд руб. Вернуть эти средства туристам и финансировать операционную деятельность туроператоры не в состоянии.
Коммерсантъ 17:52
Общество

Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
88
Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Обновлённый Lada Largus на текущий момент проходит тестирование, а накануне независимые дизайнеры издания «Российская газета» разработали рендерные изображения салона модели, основываясь на имеющейся информации о грядущих переменах.
32CARS.ru 05:01
98
Энергетика

Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти

После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Ридус вчера в 14:36
Технологии

В Windows 10 обнаружили скрытый раздел

Один пользователь ОС Windows 10 нашел раздел с описанием новых опций, спрятанный от пользователей.
ToDay News Ufa 15:02
11
Экономика

«Известия»: правительству предложили разрешить банкам предоставлять услуги по видеосвязи

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство РФ письмо, в котором предлагается предоставить банкам право осуществлять ряд услуг в дистанционном формате.
ТАСС 20:11
1
Армия и оружие

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском 16:33
17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное