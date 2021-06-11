Российские вузы перейдут на удаленку из-за роста случаев COVID-19

Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых российских вузах будет проходить в дистанционном формате в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве и объявлением нерабочих дней с 15 по 19 июня, пишет РБК.