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Набиуллина заявила, что кратное повышение цен на некоторые товары носит временный характер

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Кратное повышение цен на ряд товаров, например стройматериалы, носит временный характер. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.В источнике

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Набиуллина: Кратное повышение цен на некоторые товары носит временный характер

Регион online11 июня в 12:24

Россиянам объяснили резкий рост цен на стройматериалы

РИА Сахалин-Курилы11 июня в 10:52

В ЦБ заявили, что кратное повышение цен на отдельные товары носит временный характер

Piter.tv11 июня в 09:39

Набиуллина заявила о временном характере роста цен

News.ru11 июня в 09:58

Набиуллина объяснила рост цен на стройматериалы

Российская газета11 июня в 10:10

Набиуллина заявила, что кратное повышение цен на некоторые товары носит временный характер

ТАСС11 июня в 09:26

В ЦБ заверили: кратное повышение цен на некоторые товары – временная мера

Вестник Кавказа11 июня в 09:19
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