Набиуллина заявила, что кратное повышение цен на некоторые товары носит временный характер
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Кратное повышение цен на ряд товаров, например стройматериалы, носит временный характер. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.В источнике
Набиуллина: Кратное повышение цен на некоторые товары носит временный характер
Регион online11 июня в 12:24
В ЦБ заявили, что кратное повышение цен на отдельные товары носит временный характер
Piter.tv11 июня в 09:39
В ЦБ заверили: кратное повышение цен на некоторые товары – временная мера
Вестник Кавказа11 июня в 09:19