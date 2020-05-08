Ранее ЦБ в своём докладе прогнозировал, что дефицит бюджета России в 2020 году может составить 5-6 процентов ВВП.

Центробанк прогнозирует падение ВВП на 8% во II квартале

Финансы Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня. 46

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 1,4K

Общество Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 658

Хоккей ИИХФ включила Малкина в символическую сборную России всех времен Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте составила символическую пятерку сборной России (с учетом сборной СССР) всех времен.

Финансы ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции. 79

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Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 542

Общество В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу. 50

Гаджеты Samsung выпустит «инновационную» банковскую карту Руководители южнокорейского бренда объявили, что выпустят банковскую карту этим летом, причем как они заявляют, она будет инновационного характера.

Общество Глава Липецкой области ответил «я переживу» на запись о разгоне людей Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов назвал появившуюся в интернете аудиозапись, где администрация области якобы предлагает разгонять людей, нарушающих режим самоизоляции, с помощью средств дезинфекции, попыткой опорочить власть и его лично, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию области. 7

Политика Грузия отозвала посла Украины после назначения Саакашвили По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, страна отозвала своего посла в Украине для консультаций после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен председателем комитета по исполнительной реформе Украины. 665

Общество ПФР упростил получение выплаты в 5 тысяч рублей на детей до трех лет Выплата в размере 5 тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года.

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Шоу-бизнес Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко. 29

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