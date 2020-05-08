Экономика
ТАССНабиуллина заявила, что падение ВВП во II квартале может составить 8%
Ситуация в банковском секторе Вклады россиян в банках в апреле, по предварительным данным, выросли на 0,8%, сообщила глава ЦБ.
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Общество
Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»
Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
Вести.Ru вчера в 13:37
Футбол
«В руководстве есть группа, которой Семин мешает». Анализ и инсайды экс-советника президента «Локомотива»
Лев Гоберман — о ситуации в «Локомотиве» Анализ ситуации в «Локомотиве» и причин возможной отставки Юрия Семина провел для «СЭ» Лев Гоберман — бывший советник президента красно-зеленых, работавший там в первый год Ильи Геркуса в качестве президента и знающий изнутри все нюансы сложной управленческой структуры клуба.
Спорт-Экспресс 15:15
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец 03:53
Происшествия
В мэрии Харькова начались обыски
Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Авто
Правый руль, прощай: «японцы» будут вне закона с 1 июля 2020 года
Правый руль в России ждут новые ограничения. Запреты на "японцев" вводятся с 1 июля 2020 года.
MagadanMedia.ru 06:00
Происшествия
Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
РИА Новости 03:47
Политика
Путин предложил осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии
В интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1» президент страны Владимир Путин заявил, что западные страны сделали бы очень правильно, хотя бы сейчас осудив «Мюнхенский сговор» и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны.
Военное дело 11:17
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
США назвали России условие для продления договора СНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
РБК 16:23
Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Технологии
Утечка: LEGO Star Wars The Skywalker Saga выйдет 20 октября
В свежем эпизоде еженедельной передачи This Week in Star Wars внезапно объявили дату выхода LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — релиз состоится 20 октября на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру 09:43
Игры
Видео: 12 минут геймплея ролевого боевика The Ascent
Издание IGN опубликовало видеоролик с 12-минутной демонстрацией геймплея боевика The Ascent.
3DNews 14:28
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 06:16
Армия и оружие
Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе
Шестеро военных получили ранения. В штабе заявили, что Объединенные силы прекратили обстрелы с помощью дежурных огневых средств.
Lenta.ru вчера в 12:41
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Космос
Таинственная радиовспышка впервые произошла в нашей галактике
Вести.Ru 06 мая в 05:14
Происшествия
Суд арестовал обвиненного в вымогательстве «омбудсмена полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов арестован по обвинению в вымогательстве, такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 11:14
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Дочь Задорнова опубликовала откровенный снимок с гитарой
Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети.
News.ru 01:32
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Политика
Си Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая
Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».
НТВ 10:34