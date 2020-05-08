Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНабиуллина: падение ВВП России во втором квартале может составить 8%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России во второй четверти 2020 года может сократиться на 8%, считает глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что снижение нефтедобычи может стоить России 1% ВВП.
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Набиуллина: ВВП России упадет во II квартале на 8%, ЦБ продолжит снижать ключевую ставку

Вести.Ru08:38

Набиуллина: падение ВВП РФ во II квартале 2020 г. может составить 8%

Будущее России. Национальные проекты08:18

Набиуллина предположила, что падение ВВП в 2020 году в РФ может составить 8%

iReactor08:27

В ЦБ рассказали о падении ВВП России на 8% во II квартале

Московский Комсомолец08:27

В Центробанке спрогнозировали падение ВВП России на 8% во II квартале 2020 года

Говорит Москва08:21

ЦБ РФ заявил о «весьма серьезных» экономических последствиях COVID-ограничений

Интерфакс08:31

ЦБ прогнозирует падение ВВП РФ во 2 квартале на 8%

Finam.Ru08:09
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Автоматически обработано 7175 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Общество

Стала известна основная причина распространения коронавируса

Ранее стало известно, почему COVID-19 имеет такую высокую заразность.
АБН 07:02
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Политика

Путин рассказал о своей первой работе

Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
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Политика

Путин и Конте обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией

Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:27
Происшествия

На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход

В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус

При температуре 70℃ вирус полностью дезактивируется. Низкий уровень влажности и солнечные лучи также способствуют разрушению коронавируса.
РБК 08:27
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Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
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Политика

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы.
РБК 08:22
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Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
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Армия и оружие

Из Италии вылетел первый самолет с российскими военными

Московский Комсомолец 08:10
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Киберспорт

История продолжается: вышел трейлер нового элитного бойца для Battlefield V — игроки негодуют

DICE и Electronic Arts опубликовали трейлер Стива Фишера — нового элитного бойца для Battlefield V. Персонажа сделали стильным и пафосным, но пользователи обратили внимание на другой момент.
3DNews 06:54
Общество

Попова назвала три этапа снятия ограничений

Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 06 мая в 09:44
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Наука

Создан инновационный плазменный двигатель для авиации

Китайским ученым удалось создать инновационную силовую установку, которая не будет потреблять классическое авиационное топливо.
Политическая Экспертиза вчера в 02:58
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
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Общество

Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Российская газета вчера в 10:12
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Шоу-бизнес

Киркоров сообщил результаты теста на коронавирус

Московский Комсомолец 06 мая в 07:09
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Политика

Путин обратился к австрийцам с посланием

Президент России Владимир Путин в 75-ю годовщину освобождения Европы от национал-социализма обратился к австрийцам с посланием.
РИА Новости 05:12
10
Общество

Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости вчера в 09:46
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Политика

В парламенте Армении произошла массовая драка

РИА Новости 03:24
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Авто

Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый мотор

Новая базовая версия CLS 260 была выпущена именно для Китая, так как автомобили с мотором более 1,5 литра здесь облагаются дополнительным налогом.
Тарантас Ньюс 05:14
3
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
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Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
5
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Общество

SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США

Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
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Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
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Шоу-бизнес

С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине

Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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