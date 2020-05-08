Валовой внутренний продукт (ВВП) России во второй четверти 2020 года может сократиться на 8%, считает глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что снижение нефтедобычи может стоить России 1% ВВП.

Набиуллина: падение ВВП России во втором квартале может составить 8%

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