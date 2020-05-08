Экономика
Экономика сегодняНабиуллина: падение ВВП России во втором квартале может составить 8%
Валовой внутренний продукт (ВВП) России во второй четверти 2020 года может сократиться на 8%, считает глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что снижение нефтедобычи может стоить России 1% ВВП.
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Набиуллина: падение ВВП РФ во II квартале 2020 г. может составить 8%
Будущее России. Национальные проекты08:18
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Общество
Стала известна основная причина распространения коронавируса
Ранее стало известно, почему COVID-19 имеет такую высокую заразность.
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Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Политика
Путин рассказал о своей первой работе
Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
Политика
Путин и Конте обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией
Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:27
Происшествия
На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход
В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
Общество
Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус
При температуре 70℃ вирус полностью дезактивируется. Низкий уровень влажности и солнечные лучи также способствуют разрушению коронавируса.
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Общество
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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
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Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы.
РБК 08:22
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Армия и оружие
Из Италии вылетел первый самолет с российскими военными
Московский Комсомолец 08:10
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Киберспорт
История продолжается: вышел трейлер нового элитного бойца для Battlefield V — игроки негодуют
DICE и Electronic Arts опубликовали трейлер Стива Фишера — нового элитного бойца для Battlefield V. Персонажа сделали стильным и пафосным, но пользователи обратили внимание на другой момент.
3DNews 06:54
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 06 мая в 09:44
Наука
Создан инновационный плазменный двигатель для авиации
Китайским ученым удалось создать инновационную силовую установку, которая не будет потреблять классическое авиационное топливо.
Политическая Экспертиза вчера в 02:58
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Общество
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Российская газета вчера в 10:12
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Киркоров сообщил результаты теста на коронавирус
Московский Комсомолец 06 мая в 07:09
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Путин обратился к австрийцам с посланием
Президент России Владимир Путин в 75-ю годовщину освобождения Европы от национал-социализма обратился к австрийцам с посланием.
РИА Новости 05:12
Общество
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости вчера в 09:46
Политика
В парламенте Армении произошла массовая драка
РИА Новости 03:24
Авто
Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый мотор
Новая базовая версия CLS 260 была выпущена именно для Китая, так как автомобили с мотором более 1,5 литра здесь облагаются дополнительным налогом.
Тарантас Ньюс 05:14
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Общество
SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01