Будьте в Плюсе

Набиуллина заявила, что пока эффект от антироссийских санкций полностью не проявился

«Наверное, пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались», — сказала Набиуллина.
ИА Красная Весна
Однако инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле.
Ведомости
10 июня Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 9,5% годовых с прежних 11.
Москва 24
В своем заявлении регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Ведомости

Подробнее о событии

Набиуллина считает, что полный эффект санкций впереди
ТАСС10:25
Набиуллина: последствия западных санкций еще не проявились
Ведомости09:39
Набиуллина: нельзя говорить, что эффект от санкций проявился полностью
Коммерсантъ09:40
Глава ЦБ сочла преждевременным делать выводы о влиянии санкций
Интерфакс09:50
Набиуллина заявила, что эффект от санкций пока проявляется менее остро, чем ожидалось
РЕН ТВ09:28
Набиуллина: оценивать эффект антироссийских санкций пока преждевременно
REGNUM09:26
Набиуллина заявила, что пока эффект от антироссийских санкций полностью не проявился
ПРАЙМ09:15

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