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Набиуллина заявила, что привязка курса рубля к золоту не обсуждается

Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.
ТАСС
В российском Центробанке прокомментировали идею привязать рубль к золоту.
Lenta.ru
Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами — валютными ценностями.
ПРАЙМ
На замечание, что подобные идеи, по оценке ряда экспертов, идут вразрез с выводами экономической теории, Патрушев отвечал так: «Они идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики».
Lenta.ru

Подробнее о событии

Набиуллина заявила, что привязка курса рубля к золоту не обсуждается
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Глава ЦБ Набиуллина: привязка рубля к золоту не обсуждается
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Набиуллина: что касается привязки курса рубля к золоту - это не обсуждается никак
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В Центробанке заявили, что привязка курса рубля к золоту не обсуждается
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