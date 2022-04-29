Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами — валютными ценностями.
На замечание, что подобные идеи, по оценке ряда экспертов, идут вразрез с выводами экономической теории, Патрушев отвечал так: «Они идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики».
«Последнее предложение Москвы предусматривало платежи за импорт Индией нефти в долларах или евро, в то время как остальная торговля производилась бы с помощью механизма деноминации рупий в рубли», — пишет издание.
Следователи просят Пресненский районный суд арестовать заочно главу Красносельского муниципального округа Елену Котеночкину, обвиняемую в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии.
В Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что заявление её директора Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на западе Украины основано на разведданных от нескольких надёжных источников.