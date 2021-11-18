Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2021 года на уровне 7,4%, по прогнозу ЦБ РФ – не превысит 7,4–7,9%. В 2022 году, по оценке ЦБ, инфляция составит 4–4,5%. По данным регулятора, инфляция растет в основном из-за дорожающих продуктов.