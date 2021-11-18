Набиуллина объяснила, что на существенный рост цен на продукты повлияли не очень хороший урожай, рост глобальных цен, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве, поскольку сократилось число мигрантов.
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2021 года на уровне 7,4%, по прогнозу ЦБ РФ – не превысит 7,4–7,9%. В 2022 году, по оценке ЦБ, инфляция составит 4–4,5%. По данным регулятора, инфляция растет в основном из-за дорожающих продуктов.
МИД Франции принял к сведению обнародование МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой и считает, что это противоречит дипломатическим правилам.