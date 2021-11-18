Будьте в Плюсе

Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
ТАСС
Набиуллина объяснила, что на существенный рост цен на продукты повлияли не очень хороший урожай, рост глобальных цен, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве, поскольку сократилось число мигрантов.
Lenta.ru
Согласно данным Росстата, в октябре 2021 года рост цен на продовольствие в стране ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.
РИА Новости
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2021 года на уровне 7,4%, по прогнозу ЦБ РФ – не превысит 7,4–7,9%. В 2022 году, по оценке ЦБ, инфляция составит 4–4,5%. По данным регулятора, инфляция растет в основном из-за дорожающих продуктов.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

По данным главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, продовольственная инфляция в России достигла двухзначных значений
Эхо Москвы06:33
Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений
ТАСС04:16
Самое цитируемое
Набиуллина назвала ускорение инфляции тревожным симптомом
Ведомости06:06
Глава ЦБ Набиуллина сообщила о двузначных значениях продовольственной инфляции в России
РИА Новости05:52
Набиуллина: Подорожание продуктов связано с нехваткой мигрантов
Banki Loans08:32
Набиуллина назвала не очень хороший урожай причиной высокого роста цен на продукты
Lenta.ru05:01
Набиуллина: если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные
Коммерсантъ04:39

Интересное

Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в 25 млн рублей

Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в 25 млн рублей, что является особо крупным размером, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 18 ноября.
REGNUM09:06

МИД Франции: обнародование переписки с Лавровым противоречит дипломатическим правилам

МИД Франции принял к сведению обнародование МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой и считает, что это противоречит дипломатическим правилам.
РИА Новости09:43