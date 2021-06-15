В ЦБ заявили о восстановлении экономики РФ до докризисного уровня
«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», - заявила глава ЦБ. Она также добавила, что в Банке довольны продолжительным удержанием ставки на низком уровне.В источнике
С чего всё началось
Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня
Российская экономика уже восстановилась до докризисного уровня, а некоторых отраслях превысила его. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
ТАССвчера в 04:08
В Центробанке заявили о возвращении экономики России к докризисному уровню
RT на русскомвчера в 12:28
Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики до докризисного уровня
Телеканал 360°вчера в 04:09