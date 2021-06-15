«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», - заявила глава ЦБ. Она также добавила, что в Банке довольны продолжительным удержанием ставки на низком уровне.

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С чего всё началось Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня Российская экономика уже восстановилась до докризисного уровня, а некоторых отраслях превысила его. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. ТАСС вчера в 04:08