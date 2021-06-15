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Экономика

В ЦБ заявили о восстановлении экономики РФ до докризисного уровня

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», - заявила глава ЦБ. Она также добавила, что в Банке довольны продолжительным удержанием ставки на низком уровне.В источнике

С чего всё началось

Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня

Российская экономика уже восстановилась до докризисного уровня, а некоторых отраслях превысила его. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
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В Центробанке заявили о возвращении экономики России к докризисному уровню

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Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики до докризисного уровня

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Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня

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Набиуллина: экономика России восстановилась до докризисного уровня

Комсомольская правдавчера в 03:36

Набиуллина: российская экономика восстановилась до докризисного уровня

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