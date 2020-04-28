Экономика
РБКНабиуллина заявила о необходимости расширить систему страхования вкладов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что в текущих условиях необходимо расширить систему страхования вкладов. По ее словам, ее нужно распространить на счета социальных некоммерческих организаций (НКО), а также счета ТСЖ на капитальный ремонт, сообщает агентство ТАСС.
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Систему страхования вкладов в текущих условиях необходимо расширить на социальные некоммерческие организации и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ) на капремонт, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.ТАСС06:33
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Набиуллина предложила расширить страхование вкладов на социальные НКО и счета ТСЖ
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