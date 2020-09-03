Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики
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Глава ЦБ рассказала о последствиях пандемии для экономики страны. Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России. Об этом глава Центробанка сообщила в рамках выступления на Втором съезде Ассоциации банков России.В источнике
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