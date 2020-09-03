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Piter.tv
Piter.tv

Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики

Глава ЦБ рассказала о последствиях пандемии для экономики страны. Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России. Об этом глава Центробанка сообщила в рамках выступления на Втором съезде Ассоциации банков России.В источнике
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Вести.Ru

Набиуллина: пандемия оставит долгосрочные последствия

Вести.Ru08:17
Вестник Кавказа

Набиуллина: коронавирус будет иметь долгосрочные последствия для экономики РФ

Вестник Кавказа08:15
Известия

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики РФ

Известия08:07
ТАСС

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России

ТАСС08:14
Piter.tv

Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики

Piter.tv08:06
ИА Красная Весна

Набиуллина заявила о долгосрочном влиянии пандемии на экономику России

ИА Красная Весна08:05

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
BFM.ru06:48
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Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новости00:41
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Рязанцев обследовали на повторное заражение коронавирусом

В научном центре молекулярно-генетических исследований обнародовали результаты исследования, которое показало, возможно ли повторное заражение коронавирусом, сообщает «Ъ». Всего ученые обследовали 1512 человек из Рязани, Москвы, Курска и Нижневартовска.
КП - Рязань02:54

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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ЦБ сообщил о восстановлении экономики РФ в рамках прогнозов регулятора

Последние несколько месяцев в России наблюдется улучшение деловой активности, стабилизация финансовых рынков, оживление кредитования и восстановление экономики в рамках прогнозов, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
Интерфакс08:14
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58