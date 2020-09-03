Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики

Глава ЦБ рассказала о последствиях пандемии для экономики страны. Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России. Об этом глава Центробанка сообщила в рамках выступления на Втором съезде Ассоциации банков России.