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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики России

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по ее мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.
ТАССвчера в 08:14
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RT на русском

Набиуллина оценила последствия пандемии для экономики России

RT на русскомвчера в 09:36
Вести.Ru

Набиуллина: пандемия оставит долгосрочные последствия

Вести.Ruвчера в 08:17
ИА Красная Весна

Набиуллина заявила о долгосрочном влиянии пандемии на экономику России

ИА Красная Веснавчера в 08:05
Известия

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики РФ

Известиявчера в 08:07
Piter.tv

Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики

Piter.tvвчера в 08:06
ТАСС

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России

ТАССвчера в 08:14
РЕН ТВ

Набиуллина оценила влияние коронавируса на экономику России

РЕН ТВвчера в 07:58

Один человек погиб в результате урагана в Приморском крае

Дерево, поваленное ураганным ветром, насмерть придавило жителя села Лукьяновка Шкотовского района Приморского края, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий стихии.
ТАССвчера в 10:33
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live242 сентября в 12:20
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Пушков оценил предупреждение США в отношении РФ из-за Белоруссии

Москва, 4 сентября 2020, 05:40 — REGNUM Попытка давления на Москву в рамках геополитического противостояния между Россией и США скрывается за предупреждением помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента российским властям, считает глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM22:40
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