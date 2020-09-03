Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики России
Смотрите также
Один человек погиб в результате урагана в Приморском крае
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Лукашенко сменил глав КГБ, Совбеза и КГК Белоруссии
Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
Минкульт опроверг получение обращения о запрете фильма «Цой»
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Гендиректор «СТС» рассказал о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева
Европейский телескоп сделал самые детальные снимки поверхности Солнца
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики.В источнике
С чего всё началось
Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по ее мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.
ТАССвчера в 08:14
Подробнее о событии