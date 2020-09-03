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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики России

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по ее мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.
ТАСС08:14
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RT на русском

Набиуллина оценила последствия пандемии для экономики России

RT на русском09:36
Piter.tv

Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики

Piter.tv08:06
ТАСС

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России

ТАСС08:14
Известия

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики РФ

Известия08:07
Вести.Ru

Набиуллина: пандемия оставит долгосрочные последствия

Вести.Ru08:17
ИА Красная Весна

Набиуллина заявила о долгосрочном влиянии пандемии на экономику России

ИА Красная Весна08:05
РЕН ТВ

Набиуллина оценила влияние коронавируса на экономику России

РЕН ТВ07:58

Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД

Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД Как стало известно "Ъ", Басманный суд Москвы признал незаконным обыск, проведенный СКР в рамках уголовного дела бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также их подчиненного Александра Брянцева.
Коммерсантъ10:48
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Госдеп: США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

Вашингтон, 3 сентября 2020, 16:37 — REGNUM США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, заявила 3 сентября журналистам официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус.
REGNUM09:37
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