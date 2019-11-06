Экономика
ИзвестияНабиуллина заявила о снижении ставки по ипотеке вслед за инфляцией
На фоне снижения ЦБ ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотечному кредитованию до отметки 8, 5 – 8,7% в 2020 году.
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Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, снижением инфляции. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков.
— Эльвира Набиуллина, российский политикФинмаркет 05:35
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