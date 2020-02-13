В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.

Набиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%

Политика Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.

Политика Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.

Здоровье Вузы Челябинска закрываются на карантин Фото из архива "Вечернего Челябинска" Напомним, наше издание уже писало о том, что оперативный штаб по ОРВИ и гриппу продлил карантин в школах Челябинска и отправил на внеплановые каникулы студентов средних учебных заведений.

Политика В Белоруссии решили изменить герб Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.