Экономика
Rambler News ServiceНабиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%
В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Происшествия
В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
Биатлон
Россия стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин очков не набрал
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Происшествия
В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски
ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Политика
Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США
Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Кино
Звезда «Сватов» Добронравов пояснил конфликт с коллегой Васильевым
Политика
Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Стоимость сопоставляют с проведением выборов президента РФ. Элла Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Здоровье
Вузы Челябинска закрываются на карантин
Фото из архива "Вечернего Челябинска" Напомним, наше издание уже писало о том, что оперативный штаб по ОРВИ и гриппу продлил карантин в школах Челябинска и отправил на внеплановые каникулы студентов средних учебных заведений.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Происшествия
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ" и "Жизнь ворам", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Происшествия
Врачи скорой помощи выбросили пациента в снег и уехали
По некоторых данным, речь идет о парализованном пациенте, брошенном бригадой скорой помощи у приемного покоя.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Политика
США могут ввести санкции против Мексики из-за закупок вертолётов у РФ
Напомним, ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом» на поставку российских военных вертолётов.
Общество
Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок
В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
Футбол
РФС подтвердил: в ПФЛ будут новые зоны
После окончания исполкома РФС президент футбольного союза Александр Дюков рассказал о реформе ПФЛ.
Экономика
«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств
Госкомпания "Автодор" рассматривает возможность построить новую скоростную платную автотрассу М12 Москва-Казань раньше 2027 года за счет частных средств, говорится в сообщении "Автодора".
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.