Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceНабиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%

В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
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Набиуллина допустила ипотеку ниже 8% до 2024 года

Российская газетавчера в 09:00

Набиуллина: средние ставки по ипотеке в России в начале года опустились ниже 9%

ТАССвчера в 06:50

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RT на русскомвчера в 06:40

Набиуллина заявила о снижении ипотечных ставок ниже 9%

РБКвчера в 06:34

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РЕН ТВвчера в 06:26

Набиуллина рассказала об изменении средней ставки по ипотеке с начала года

News.ruвчера в 07:39
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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