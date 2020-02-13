Экономика
Rambler News ServiceНабиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%
В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале
Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Футбол
Молодежная сборная России обыграла «Енисей» в Кубке ФНЛ
Футболисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) обыграли красноярский "Енисей" в своем стартовом матче Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Авто
Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Авто
В Москве названы самые продаваемые автомобили января
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Происшествия
Следствие предъявило обвинения четырём сотрудникам ФНС России
Заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.
Энергетика
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Музыка
Кипелов стал лучшим солистом премии «Чартова дюжина 2020»
Армия и оружие
Донецк вновь оказался под массированным огнём ВСУ
Утром в пятницу, 14 февраля, по западной окраине столицы ДНР был нанесён массированный удар из миномётов со стороны боевиков ВСУ.
Происшествия
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести
Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Общество
Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Кино
Новый фильм Marvel расскажет о супергероях-геях с детьми
В новом фильме студии Marvel «Вечные» сюжет будет строиться вокруг пары супергероев-геев с детьми.
Происшествия
Мать объяснила, почему бросила младенца у метро в Москве
Женщина, оставившая сына у метро в Москве, призналась на допросе, что сделала это из-за нехватки денег, передает RT.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Политика
Мишустин дал поручение о численности сотрудников министерств
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг дал поручение об оптимизации численности министерств и ведомств, которые должны стать более компактными.
Технологии
Себестоимость Sony PlayStation 5 составляет 450 долларов
Напомним, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу в конце 2020 года.