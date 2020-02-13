Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceНабиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%

В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
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Набиуллина заявила о снижении ипотечных ставок ниже 9%

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РЕН ТВвчера в 06:26

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ТАССвчера в 06:50

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Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
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