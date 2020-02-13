Экономика
Rambler News ServiceНабиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%
В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
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Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Общество
Водонаева дает объяснения в полиции после поста о маткапитале
Блогер и телеведущая Алена Водонаева прибыла в отделение полиции, чтобы дать объяснения после своего резонансного поста в соцсетях о целесообразности материнского капитала, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
В России завершили госиспытания перспективной торпеды
«Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 кг, сейчас на них оформляется документация», — приводит РИА Новости его слова.
Здоровье
Приход ранней весны в этом году может быть опасен
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев дал несколько рекомендаций, которые помогут справится с недугами прихода ранней весны.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей
Лена Ленина выбрала для церемонии роскошное платье от ливанского бренда Zuhair Murad. Стоимость наряда – порядка 10 млн рублей.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Армия и оружие
По Дамаску вновь ударили ракеты
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Авто
Ford Mach-E для Европы сможет пройти 600 километров без подзарядки
Автопроизводитель заявляет, что на одном заряде автомобиль сможет проходить от 420 до 600 километров в зависимости от версии, а отдача силовых установок от 258 до 338 л.с. Отличительной чертой автомобилей для Европы станет появление несколько иного рисунка ходовых огней, которые лишились вертикальных секций, а также черного контура решетки радиатора.
Хоккей
НХЛ объяснила, почему был засчитан буллит Панарина
Политика
Вячеслав Франк занял должность главы Барнаула
Гордума Барнаула избрала главой города 54-летнего Вячеслава Франка, который ранее занимал пост исполняющего обязанности мэра.
Здоровье
В школах Якутска карантин продлили по 23 февраля
Сегодня, 14 февраля, санитарно-противоэпидемическая комиссия решила продлить в школах Якутска карантин из-за ОРВИ и гриппа.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер ждет своего первенца
Хотя Софи Тернер и Джо Джонас не сделали официального заявления о скором появлении первого ребенка, но некоторые американские таблоиды подтверждают факт беременности актрисы.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России
Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
Космос
В Кондинском районе приземлились части ракеты-носителя «Союз»
В Кондинском районе обнаружили створки хвостового носителя ракеты «Союз».
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Биатлон
Россия стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне
Лацанич стал гендиректором «Вымпелкома» в январе 2018 г. Контракт с ним был подписан на три года.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Происшествия
Мошенники обокрали звезду сериала «Реальные пацаны»
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