Экономика
Rambler News ServiceНабиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%
В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
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Игры
Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem
В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Кино
Роберта Паттинсона впервые показали в образе Бэтмена
Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе легендарного защитника Готэма.
Происшествия
В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Гаджеты
В Samsung Galaxy S20 обнаружили ограничение на съёмку
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка
Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали новорожденного ребенка. Малыш появился на свет 30 января 2020 года.
Экономика
Владельцы Evraz взяли «Сибуглемет» на себя
По мнению аналитиков, основные владельцы Evraz решили выкупать актив на себя, чтобы не увеличивать долговую нагрузку группы.
Общество
Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном
Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Культура
Участники «Уральских пельменей» поделились историями о драках в коллективе
Участники телешоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица в эфире программы "Вечерний Ургант" поделились историями о драках, происходящих внутри коллектива, передает РИА "Новости".
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Кино
Звезда «Сватов» Добронравов опроверг слухи о конфликте с Васильевым
Федор Добронравов, известный по роли в сериале «Сваты», прокомментировал информацию о своем конфликте с другим актером сериала Анатолием Васильевым.
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2
Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.
Здоровье
Вузы Челябинска закрываются на карантин
Фото из архива "Вечернего Челябинска" Напомним, наше издание уже писало о том, что оперативный штаб по ОРВИ и гриппу продлил карантин в школах Челябинска и отправил на внеплановые каникулы студентов средних учебных заведений.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин очков не набрал
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Экономика
В России увеличились взносы на капитальный ремонт
В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
Армия и оружие
В Пентагоне гиперзвуковое оружие России назвали «давящей угрозой»
Политика
Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Стоимость сопоставляют с проведением выборов президента РФ. Элла Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию.