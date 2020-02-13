Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceНабиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%

В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
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Набиуллина: средние ставки по ипотеке в России в начале года опустились ниже 9%

ТАССвчера в 06:50

ЦБ назвал сроки введения ставок по ипотеке на уровне ниже 8%

Известиявчера в 08:15

Набиуллина рассказала о ставках по ипотеке в России

RT на русскомвчера в 06:40

Набиуллина заявила о снижении ипотечных ставок ниже 9%

РБКвчера в 06:34

В ЦБ заявили, что средние ставки по ипотеке опустились ниже 9%

РЕН ТВвчера в 06:26

Набиуллина допустила ипотеку ниже 8% до 2024 года

Российская газетавчера в 09:00

Ставки по ипотеке опустятся в России до уровня ниже 8% к концу года

Эхо Москвывчера в 05:31
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Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
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Билли Айлиш - "No Time To Die" Билли Айлиш исполнила заглавную песню для нового фильма о Бонде "Не время умирать".
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Путин назначил троих помощников Медведева

Президент Владимир Путин назначил помощников заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева – Михаила Триногу, Сергея Соболева и Олега Осипова, указы опубликованы на портале правовой информации.
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Общество

Коронавирус продолжает хозяйничать на лайнере Diamond Princess

Японский круизный лайнер Diamond Princess продолжает оставаться на осадном положении из-за коронавируса.
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Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
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В Перми уволился медбрат после публикаций об убийствах пациентов

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Голунов получил письменные извинения от прокуратуры

Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.
Газета.Ru 07:37
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Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных

Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
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ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья

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В США приступают к испытаниям гиперзвукового оружия

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Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги.
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Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
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В «Мерседесе» рассказали о трёх главных изменениях в новом болиде W11

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, как команда разрабатывала новый болид W11.
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Обнародованы 12 шагов для достижения мира в Донбассе

Три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали план из 12 шагов для прекращения конфликта в Донбассе.
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Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
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Гражданин Китая излечился от коронавируса в Забайкалье

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«Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций

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В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
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