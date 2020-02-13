Экономика
Rambler News ServiceНабиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%
В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
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Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Здоровье
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Культура
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш - "No Time To Die" Билли Айлиш исполнила заглавную песню для нового фильма о Бонде "Не время умирать".
Политика
Путин назначил троих помощников Медведева
Президент Владимир Путин назначил помощников заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева – Михаила Триногу, Сергея Соболева и Олега Осипова, указы опубликованы на портале правовой информации.
Общество
Коронавирус продолжает хозяйничать на лайнере Diamond Princess
Японский круизный лайнер Diamond Princess продолжает оставаться на осадном положении из-за коронавируса.
Политика
Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США
Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Происшествия
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры
Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
Армия и оружие
В США приступают к испытаниям гиперзвукового оружия
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Авто
В «Мерседесе» рассказали о трёх главных изменениях в новом болиде W11
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, как команда разрабатывала новый болид W11.
Политика
Обнародованы 12 шагов для достижения мира в Донбассе
Три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали план из 12 шагов для прекращения конфликта в Донбассе.
Политика
Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Здоровье
Гражданин Китая излечился от коронавируса в Забайкалье
Гражданин Китая с официально подтверждённым коронавирусом сегодня, 12 февраля, выписан из краевой клинической инфекционной больницы Забайкалья.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Экономика
«Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций
Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Биатлон
Анфиса Резцова: Пусть Фуркад подает на меня в суд, я его не боюсь
Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР и России Анфиса Резцова умудрилась переполошить спортивный мир, даже не выходя на лыжню.
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов
В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
Политика
Пранкеры заявили о розыгрыше Берни Сандерса от имени Греты Тунберг
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что разыграли американского сенатора Берни Сандерса, связавшись с ним от имени известной шведкой экоактивистки Греты Тунберг и ее отца.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.