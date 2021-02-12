Посылы финрынку от Центробанка не вдохновляют, отмечают эксперты. Избежать ужесточения денежно-кредитной политики в этом году не получится. Решение регулятора о сохранении ключевой ставки (4,25% годовых) совпало с ожиданиями большинства аналитиков, опрошенных накануне "Газетой.Ru".

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