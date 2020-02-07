Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНабиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя ставка по ипотеке в декабре обновила исторический минимум, но есть потенциал для дальнейшего снижения.
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В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

ЦБ ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок

RT на русском07 февраля в 07:51

Набиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Коммерсантъ07 февраля в 08:18

Банк России ожидает снижения ставок по ипотеке

Российская газета07 февраля в 08:13

ЦБ ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Rambler News Service07 февраля в 07:55

Ставки по ипотеке продолжат снижаться, заявила Набиуллина

РИА Новости07 февраля в 07:52

ЦБ понизил ключевую ставку: что будет с ипотекой

РБК07 февраля в 09:24
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Происшествия

Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России

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В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

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Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
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Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
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Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

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Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
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Российская газета 02:29
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Американское издание Breaking Defense обнаружило, что реки являются естественным препятствием для победы в гипотетической войне с Россией.
Газета.Ru 02:09
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«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Политика

Владимир Громов назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации области

Владимир Громов начинал свою деятельность на государственной военной службе.
РИА ТОП68 02:16
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM вчера в 13:40
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Финансы

Рынок открылся в минусе - инвесторы уходят в защитные бумаги

Продолжается повышение акций "Яндекса" (+ 1 %) благодаря новости о том, что Bank of America Merrill Lynch просчитал эффект от закона, который потребует предустановку на электронных устройствах в России отечественного софта.
Finam.Ru 02:16
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Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
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Армия и оружие

В Афганистане обстреляли военнослужащих США

"Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля", - приводит AFP слова представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта.
Московский Комсомолец 08 февраля в 16:27
Армия и оружие

СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
РБК вчера в 21:06
Футбол

Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Вести.Ru вчера в 15:22
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СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Политика

Российское судно-трубоукладчик вышло из порта Находка

REGNUM вчера в 22:46
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
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Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета вчера в 05:06
Здоровье

В России ужесточили правила назначения льготных лекарств

В России с воскресенья, 9 февраля 2020 года, изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.
Что происходит вчера в 04:52
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Россия – Культура вчера в 07:36
Происшествия

В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП

Движение транспорта на Кутузовском проспекте, где ранее произошло ДТП с одним погибшим, восстановлено, сообщает пресс-служба Московского транспорта в Twitter.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Количество пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области возросло с двух до 29 человек.
Газета.Ru вчера в 10:38
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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