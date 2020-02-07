Экономика

Банки.руБанки.руНовикомбанк снижает ставки по ипотеке

Для стратегических партнеров банка ставка составит 8,4% годовых.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

ЦБ понизил ключевую ставку: что будет с ипотекой

РБК07 февраля в 09:24

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

РИА Новости08 февраля в 00:00

В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

Новикомбанк снижает ставки по ипотеке

Банки.рувчера в 12:50

Набиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Коммерсантъ07 февраля в 08:18

ЦБ ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Rambler News Service07 февраля в 07:55

После снижения ставки ЦБ РФ банки изменят условия по кредитным продуктам

Finam.Ru07 февраля в 06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Общество

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Политика

В МИД Турции заявили об отсутствии новой договорённости по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии договорённостей с Россией относительно урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 04:58
Кино

Брэд Питт на церемонии вручения «Оскара» пошутил про импичмент Трампа

Голливудский актер Брэд Питт в своей речи на церемонии вручения «Оскара» намекнул на импичмент президента США Дональда Трампа.
Взгляд.ру 01:01
Кино

В Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинации "Лучшая актриса второго плана" премии удостоена Лора Дерн за роль в фильме "Брачная история".
Вести.Ru вчера в 20:40
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 38

Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Кемеровской области увеличилось до 38, десять из них эвакуированы в специализированные региональные медучреждения.
RT на русском вчера в 13:44
Здоровье

Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок

Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.
Lenta.ru 04:59
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Происшествия

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Коммерсантъ 03:39
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Кино

«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер

Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Народные новости вчера в 23:14
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

«Предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент России этот вопрос с украинским коллегой и есть ли кандидатуры на данный пост.
RT на русском 05:30
Космос

Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Известия вчера в 23:02
Армия и оружие

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
RT на русском 03:49
Общество

В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 01:00
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.
РБК 05:27
Футбол

«Барселона» оценила ассистентский хет-трик Месси в матче с «Бетисом»

Чемпионат 00:05
Армия и оружие

Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе

Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Политическая Экспертиза 01:47
Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
iReactor 08 февраля в 22:45
Армия и оружие

Иран представил новую ракету с композитным двигателем

Иранские военные представили новую ракету малой дальности "Раад-500" с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты "Фатех-110", а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км. Об этом сообщает Mehr.
RT на русском вчера в 09:31
Авто

Chery может привезти в Россию седан Chery Arrizo

Tvoe-avto.com 08 февраля в 07:41
Армия и оружие

Турецкая артиллерия обстреляла город Саракиб в Сирии

Взгляд.ру 05:05
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Кино

«Джокер» номинирован на «Золотую малину»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" попал в список претендентов на антипремию "Золота малина" в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности".
Газета.Ru 08 февраля в 11:38
Политика

Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
РИА Новости 04:53
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в одном обстреле за сутки

"За 7 февраля 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - приводит агентство слова собеседника.
Московский Комсомолец 07 февраля в 23:41
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

Появились кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Последствия столкновения автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве попали на видео.
Известия 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное