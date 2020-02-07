Экономика
КоммерсантъНабиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя ставка по ипотеке в декабре обновила исторический минимум, но есть потенциал для дальнейшего снижения.
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В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
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