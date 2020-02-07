Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНабиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя ставка по ипотеке в декабре обновила исторический минимум, но есть потенциал для дальнейшего снижения.
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Ставки по ипотеке продолжат снижаться, заявила Набиуллина

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В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

Новикомбанк снижает ставки по ипотеке

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После снижения ставки ЦБ РФ банки изменят условия по кредитным продуктам

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Rambler News Service07 февраля в 07:55

ЦБ понизил ключевую ставку: что будет с ипотекой

РБК07 февраля в 09:24

Набиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

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Лесовой о лимите: «С ним молодым россиянам проще заиграть, но у некоторых это получается искусственно»

Что касается лимита на легионеров, то с ним молодым россиянам проще заиграть.
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В Челябинске кот помог своей 79-летней хозяйке выбраться из горящей квартиры.
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Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
РИА Новости вчера в 03:25
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Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела сообщества «Сеть»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА

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Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
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Общество

Китай испытал российскую тест-систему выявления коронавируса

Китай протестировал российскую тест-систему выявления коронавируса.
RT на русском 09:26
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

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Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.
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Технологии

Большинство корпоративных сетей в России оказались опасны

Большинство (81 процент) корпоративных сетей и сетей госструктур оказались заражены вредоносным программным обеспечением (ПО).
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Анна Седокова подтвердила четвертую беременность

Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
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МИД Украины отреагировал на слова Лаврова о возможном обмене послами

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Российская газета» заявил, что Москва не возражает против обмена послами с Киевом.
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Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

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Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом. Запрос от Министерства иностранных дел КНР поступил в адрес СО РАН.
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Политика

На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
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«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
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Обглоданный псами труп без конечностей нашли в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили обглоданное собаками тело мужчины без конечностей, передает "Пятый канал".
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В Минтрансе оценили идею ограничить использование шипованных шин

В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
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СМИ: Китай в апреле осуществит первый запуск ракеты Long March-5B с космодрома Вэньчан

Китай намерен осуществить первый запуск ракеты-носителя Long March-5B ("Великий поход-5В") в апреле этого года с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай).
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Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
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Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
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