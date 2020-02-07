Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНабиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя ставка по ипотеке в декабре обновила исторический минимум, но есть потенциал для дальнейшего снижения.
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ЦБ ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Rambler News Service07 февраля в 07:55

В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

ЦБ понизил ключевую ставку: что будет с ипотекой

РБК07 февраля в 09:24

Набиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Коммерсантъ07 февраля в 08:18

Новикомбанк снижает ставки по ипотеке

Банки.рувчера в 12:50

Ставки по ипотеке продолжат снижаться, заявила Набиуллина

РИА Новости07 февраля в 07:52

После снижения ставки ЦБ РФ банки изменят условия по кредитным продуктам

Finam.Ru07 февраля в 06:00
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Интернет

Telegram позволил создавать сайты на базе TON

HTML-страницы, которые загружаются с TON Sites, имеют возможность показывать ссылки, созданные по протоколу «ton://».
OAnews вчера в 21:01
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Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
Аргументы и Факты вчера в 21:56
Политика

Новак: «Северный поток-2» будет достроен вопреки сопротивлению США

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен вопреки сопротивлению ряда стран и, в первую очередь, США.
ТК Звезда 06:49
Общество

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Коммерсантъ вчера в 17:21
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РИА Новости вчера в 15:29
Гаджеты

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Letnews.ru 08 февраля в 12:15
Происшествия

ФСБ закончила следствие по делу супругов из Калининграда, обвиняемых в госизмене

ФСБ завершила следствие и предъявила окончательное обвинение в государственной измене калининградке Антонине Зиминой и её мужу Константину Антонцу.
Клопс 06:44
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Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Армия и оружие

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
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Происшествия

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«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
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Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
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Все школы Саратова были закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом с 28 января до 4 февраля, затем карантин был продлен по 11 февраля включительно.
ТАСС 06:41
Армия и оружие

Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе

Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Политическая Экспертиза 01:47
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Общество

Пара F-35 не смогла долететь до Финляндии

Минобороны Финляндии опубликовало видео прибытия на авиабазу Пирккала двух истребителей пятого поколения F-35.
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Социологи оценили поддержку россиянами поправок к Конституции

Костин отметил большую поддержку среди россиян самой идеи внесения поправок в конституцию.
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Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
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РБК 06:03
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В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отмену приказа Минобрнауки, который вводил ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
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Как работают Яндекс.Новости?
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