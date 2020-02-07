Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя ставка по ипотеке в декабре обновила исторический минимум, но есть потенциал для дальнейшего снижения.

Набиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

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